Просто подвезло

Следственные органы завели дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть которое удалось только в 2024 году. В круге подозреваемых оказались авторитетный бизнесмен Александр Трунов (Трун), который в данный момент отбывает 22-летний срок за создание преступной организации и заказные убийства, и трое бывших участников его банды. Сергей Камарницкий, согласно версии следствия, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя киллера. Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр. По версии следствия, чиновник, занимавшийся реформированием муниципального вещевого рынка, якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал, за что и поплатился жизнью.