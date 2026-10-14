Просто подвезло
Водитель застрелившего вице-мэра Новосибирска киллера получил условный срок
В Новосибирске вынесли приговор соучастнику убийства вице-мэра Игоря Белякова, застреленного в 2001 году. Ринату Ганееву, которому отводилась роль водителя киллера, дали семь лет условно. Столь мягкое наказание объясняется его сотрудничеством со следствием.
Суд Новосибирска 14 октября рассмотрел дело 52-летнего Рината Ганеева, предполагаемого соучастника убийства заместителя мэра Игоря Белякова.
Вице-мэра застрелили четверть века назад — 7 августа 2001 года. Рано утром чиновник выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. Когда на узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, находившийся в засаде киллер изрешетил ее из автомата. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.
Следственные органы завели дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть которое удалось только в 2024 году. В круге подозреваемых оказались авторитетный бизнесмен Александр Трунов (Трун), который в данный момент отбывает 22-летний срок за создание преступной организации и заказные убийства, и трое бывших участников его банды. Сергей Камарницкий, согласно версии следствия, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя киллера. Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр. По версии следствия, чиновник, занимавшийся реформированием муниципального вещевого рынка, якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал, за что и поплатился жизнью.
Александр Трунов и предполагаемый киллер Сергей Камарницкий отрицают причастность к убийству вице-мэра. Виталий Зайцев и Ринат Ганеев, которым отводились второстепенные роли в преступлении, заключили сделку со следствием. Дела в отношении них выделили в отдельное производство, рассматривались они по упрощенной процедуре.
В июне вынесли приговор Виталию Зайцеву. Суд учел его сотрудничество со следствием и к предыдущему сроку в 20 лет, который у него уже был, добавил всего полгода (это решение вступило в законную силу).
Гособвинитель, выступавший в судебном процессе над Ринатом Ганеевым, заявил, что тот полностью выполнил условия досудебного соглашения, заключенного с заместителем генпрокурора.
«Во исполнение взятых на себя обязательств Ганеев в целях содействия следствию дал показания, в которых подробно изложил обстоятельства планирования, подготовки и совершения убийства Игоря Белякова, изобличив в его совершении себя, Трунова, Камарницкого»,— сказал прокурор.
Он добавил, что, благодаря в том числе этой информации, был отменен приговор Новосибирского областного суда от 2006 года в отношении бывшего военнослужащего, отбывшего 14 лет за убийство вице-мэра Белякова, которого он не совершал.
Сегодня Ринат Ганеев, который работает таксистом, выслушал приговор. Суд назначил ему семь лет условно с испытательным сроком пять лет. Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.