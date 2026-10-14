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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Сибирь

Просто подвезло

Водитель застрелившего вице-мэра Новосибирска киллера получил условный срок
В Новосибирске вынесли приговор соучастнику убийства вице-мэра Игоря Белякова, застреленного в 2001 году. Ринату Ганееву, которому отводилась роль водителя киллера, дали семь лет условно. Столь мягкое наказание объясняется его сотрудничеством со следствием.
Обвиняемый Ринат Ганеев полностью выполнил обязательства, данные заместителю генпрокурора

Обвиняемый Ринат Ганеев полностью выполнил обязательства, данные заместителю генпрокурора

Предоставлено «ОТС»

Суд Новосибирска 14 октября рассмотрел дело 52-летнего Рината Ганеева, предполагаемого соучастника убийства заместителя мэра Игоря Белякова.
Вице-мэра застрелили четверть века назад — 7 августа 2001 года. Рано утром чиновник выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. Когда на узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, находившийся в засаде киллер изрешетил ее из автомата. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.
Следственные органы завели дело об убийстве (ст. 105 УК РФ), раскрыть которое удалось только в 2024 году. В круге подозреваемых оказались авторитетный бизнесмен Александр Трунов (Трун), который в данный момент отбывает 22-летний срок за создание преступной организации и заказные убийства, и трое бывших участников его банды. Сергей Камарницкий, согласно версии следствия, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя киллера. Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр. По версии следствия, чиновник, занимавшийся реформированием муниципального вещевого рынка, якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал, за что и поплатился жизнью.
Александр Трунов и предполагаемый киллер Сергей Камарницкий отрицают причастность к убийству вице-мэра. Виталий Зайцев и Ринат Ганеев, которым отводились второстепенные роли в преступлении, заключили сделку со следствием. Дела в отношении них выделили в отдельное производство, рассматривались они по упрощенной процедуре.
В июне вынесли приговор Виталию Зайцеву. Суд учел его сотрудничество со следствием и к предыдущему сроку в 20 лет, который у него уже был, добавил всего полгода (это решение вступило в законную силу).
Гособвинитель, выступавший в судебном процессе над Ринатом Ганеевым, заявил, что тот полностью выполнил условия досудебного соглашения, заключенного с заместителем генпрокурора.
«Во исполнение взятых на себя обязательств Ганеев в целях содействия следствию дал показания, в которых подробно изложил обстоятельства планирования, подготовки и совершения убийства Игоря Белякова, изобличив в его совершении себя, Трунова, Камарницкого»,— сказал прокурор.
Он добавил, что, благодаря в том числе этой информации, был отменен приговор Новосибирского областного суда от 2006 года в отношении бывшего военнослужащего, отбывшего 14 лет за убийство вице-мэра Белякова, которого он не совершал.
Сегодня Ринат Ганеев, который работает таксистом, выслушал приговор. Суд назначил ему семь лет условно с испытательным сроком пять лет. Будут ли стороны оспаривать решение, пока не известно.
Константин Воронов
Главное. «Ъ-Сибирь»
Новосибирск