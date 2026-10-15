Челябинская прокуратура вернула муниципальное имущество ЖКХ на 728 млн рублей

Одним из примеров стало признание ничтожными двух договоров аренды объектов водоснабжения и водоотведения, заключенных между администрацией Катав-Ивановского городского поселения и ООО «Строительный коммунальный сервис». Также прекращена аренда объектов теплоснабжения по соглашению между администрацией Коркинского округа и ООО «Элевкон». Исполнен судебный акт и в отношении объектов водоснабжения, переданных администрацией Кизильского сельского поселения ООО «Партнер».