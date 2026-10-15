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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Южный Урал

Гендиректор «Треста Магнитострой» должен московской компании 20 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области включил в реестр требований кредиторов долг признанного банкротом генерального директора ЗАО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого перед ООО «Гринфлайт» (Москва) в размере 19,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Иск о признании себя несостоятельным господин Лакницкий подал в конце апреля с задолженностью в размере 77,4 млн руб. Его обоснованность должны были рассмотреть на заседании 27 мая, но затем перенесли мероприятие на 3 июня. Тогда суд и принял решение удовлетворить иск гендиректора магнитогорской компании. Процедура реализации имущества введена до 3 декабря. Финансовым управляющим утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» Константин Быков. ООО «Гринфлайт» подало заявление о вступлении в дело о банкротстве своего бывшего генерального директора Олега Лакницкого в мае.
Виталина Ярховска