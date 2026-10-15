В МВД сообщили о многоступенчатых мошеннических схемах обмана детей
Мошенники используют многоступенчатые схемы для обмана несовершеннолетних, сообщил «РИА Новости» первый заместитель начальника профильного управления МВД Сергей Калинин. По его словам, на начальном этапе злоумышленники добиваются того, чтобы ребенок продиктовал код из СМС, отправил геолокацию или перешел в чат, где ему обещают игровые подарки. Для первого контакта с ребенком аферисты используют онлайн-игры и социальные сети.
На следующем этапе в схему включаются мошенники, выдающие себя за сотрудников МВД и ФСБ. Они угрожают ребенку или его родственникам уголовной ответственностью.
Под предлогом спасения или доказательства невиновности мошенники требуют от несовершеннолетнего провести дистанционный обыск. Также они требуют передать наличные или ценности курьеру либо участвовать в оперативных мероприятиях.