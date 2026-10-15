В Предгорном округе Ставрополья собрали более 6,8 тысяч тонн яблок

Уборочная кампания плодовой продукции сейчас завершается. Рост сбора, как отмечается, обеспечили выход на проектную мощность ранее заложенных суперинтенсивных садов, а также расширение площадей с капельным орошением и шпалерными конструкциями. Основной объем урожая приходится на село Юца, где на 123 га собрано более 4,5 тыс. т яблок. В селе Этока получили около 1,2 тыс. т, в поселке Урожайном — свыше 800 т.