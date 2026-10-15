В Предгорном округе Ставрополья собрали более 6,8 тысяч тонн яблок
Сельхозпредприятия Предгорного округа Ставропольского края собрали более 6,8 тыс. т яблок. Показатель почти на треть превышает прошлогодний показатель и стал рекордом для муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Уборочная кампания плодовой продукции сейчас завершается. Рост сбора, как отмечается, обеспечили выход на проектную мощность ранее заложенных суперинтенсивных садов, а также расширение площадей с капельным орошением и шпалерными конструкциями. Основной объем урожая приходится на село Юца, где на 123 га собрано более 4,5 тыс. т яблок. В селе Этока получили около 1,2 тыс. т, в поселке Урожайном — свыше 800 т.
В хозяйствах выращивают зимние сорта «Лигол», «Моди», «Флорина» и «Голден Делишес», осенние «Вильямс Прайд» и «Орфей», а также «Либерти» и «Прикубанское». Продукцию поставляют в торговые сети и распределительные центры Ставропольского края, Москвы, Краснодарского края и Ростовской области.
Параллельно в округе закладывают новые сады. За последние два года грантовую поддержку по краевой получили два фермерских хозяйства. В поселке Санамер и селе Новоблагодарном на эти средства заложили суперинтенсивные сады, закупили саженцы и установили шпалеры и системы полива. Площадь новых посадок составила 6 га, общая площадь интенсивных садов в округе превысила 166 га.
В садоводстве округа занято более 800 человек. Здесь работают три крупных крестьянских (фермерских) хозяйства с яблоневыми садами и 95 личных подсобных хозяйств.