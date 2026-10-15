С курганского «Водного союза» требуют 38 млн рублей за сброс сточных вод в озеро

Ведомство хочет взыскать с ответчика задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Загрязняющие вещества попали в очистные сооружения Кургана. Заявление подано в арбитражный суд региона. Иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 12 ноября 2026 года.