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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Южный Урал

С курганского «Водного союза» требуют 38 млн рублей за сброс сточных вод в озеро

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск к АО «Водный союз». С предприятия требуют 37,8 млн руб. за сброс сточных вод в озеро Черное, следует из картотеки арбитражных дел.
Ведомство хочет взыскать с ответчика задолженность по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год. Загрязняющие вещества попали в очистные сооружения Кургана. Заявление подано в арбитражный суд региона. Иск принят к производству, предварительное заседание назначено на 12 ноября 2026 года.
Виталина Ярховска