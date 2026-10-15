На пожаре в Челябинске погибли два человека

Возгорание произошло ночью 15 октября на улице 3-я Первомайская. Пожар распространился на дом, баню и надворные постройки. Возгорание ликвидировали на площади 104 кв. м. На месте работали 16 человек и четыре единицы техники. Во время тушения обнаружены супруги 61 и 67 лет без признаков жизни. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Проводится доследственная проверка.