Число перешедших на ИП фитнес-тренеров в России за год увеличилось на 41%

Тренеры показали самый выраженный прирост. Совокупное число компаний и ИП, специализирующихся на фитнесе и смежных услугах, за год выросло на 13,2%, до 84,8 тыс. На втором месте — фитнес-центры: их количество за год увеличилось на 26,6%, до 8,7 тыс. На третьем месте — прокат и аренда спортивных товаров, где рост составил 15,3%, до 5,2 тыс.