Число перешедших на ИП фитнес-тренеров в России за год увеличилось на 41%
На 1 августа в России было зарегистрировано 14,9 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП), основной вид деятельности которых — образование в области спорта и отдыха, подсчитали в банке «Точка». Год к году это значение увеличилось на 41%. Такую специализацию в качестве основного ОКВЭД выбирают фитнес-тренеры и инструкторы, говорят аналитики.
Тренеры показали самый выраженный прирост. Совокупное число компаний и ИП, специализирующихся на фитнесе и смежных услугах, за год выросло на 13,2%, до 84,8 тыс. На втором месте — фитнес-центры: их количество за год увеличилось на 26,6%, до 8,7 тыс. На третьем месте — прокат и аренда спортивных товаров, где рост составил 15,3%, до 5,2 тыс.
Рост связан с переориентацией тренеров на самостоятельную работу за счет развития спортивных студий и роста клубов с рекуррентной оплатой. Такой формат позволяет увеличить доход, разница с зарплатой штатных тренеров достигает 46%.