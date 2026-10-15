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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Урал

Суд поддержал ФАС по делу о 50-метровом флагштоке в Нижнем Тагиле

Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию Свердловского УФАС по делу об установке 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, сообщили в УФАС.

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Согласно выводам антимонопольной службы, доход, полученный в результате реализации антиконкурентного соглашения на торгах по установке, составил 24,9 млн руб. На нарушителей наложены оборотные штрафы.
Самый высокий на Урале 50-метровый флагшток установили в Нижнем Тагиле ко Дню города в августе 2024 года. Длина российского флага на нем составляет 17 м, ширина — 11 м. Согласно порталу Госзакупок, стоимость установки флагштока составила 30 млн руб. Летом 2025 года УФАС по Свердловской области заявило, что в процедуре заключения контракта выявили сговор, выяснив, что «Тагилдорстрой» оказался единственным участником аукциона, так как сроки исполнения контракта были очень короткими.
Подробности споров вокруг сделки — в материале «Флаг вырывают из рук»
Ирина Пичурина