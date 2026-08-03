Флаг вырывают из рук

Прокуратура Свердловской области требует признать незаконной сделку по установке 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, в которой годом ранее УФАС обнаружила сговор. Иск подан к АО «Тагилдорстрой», ООО «ГорСвет-Сервис» и МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Свердловский арбитражный суд принял обеспечительные меры — средства на счетах компаний заморожены. В мэрии ранее отмечали, что отдельные требования в закупке соблюдены не были, однако это не повлияло на стоимость контракта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева Фото: telegram-канал главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева

О том, что прокуратура Свердловской области требует признать недействительным муниципальный контракт на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, следует из картотеки арбитражных дел.

Самый высокий на Урале 50-метровый флагшток установили в Нижнем Тагиле ко Дню города в августе 2024 года. Длина российского флага на нем составляет 17 м, ширина — 11 м. Согласно порталу Госзакупок, стоимость установки флагштока составила 30 млн руб. Уже через месяц, в сентябре, полотно порвалось из-за ветра, его пришлось заменить по гарантии.

Иск поступил в Свердловский арбитражный суд 30 июля, ответчиками по нему выступают МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», АО «Тагилдорстрой» и ООО «ГорСвет-Сервис». В качестве третьих лиц привлекут МБУ «Тагилгражданпроект», ООО НПО «Легион» и УФАС по Свердловской области. Первое заседание по делу назначено на 2 сентября.

АО «Тагилдорстрой» до 2024 года работало в статусе муниципального унитарного предприятия (МУП), а затем было реорганизовано. По данным на апрель 2025 года, единственным акционером выступает администрация Нижнего Тагила. Выручка компании за 2025 год составила 2,262 млрд руб., а чистая прибыль — 34,7 млн руб. В 2025 году она стала поставщиком по 13 муниципальным контрактам в Нижнем Тагиле, в 2026 году — еще по одному.

ООО «ГорСвет-Сервис» принадлежит Алексею Юринову, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2025 году составила 62,4 млн руб., чистая прибыль — 1,171 млн руб. Поставщиком по госконтрактам фирма не выступала.

«Признать недействительным (ничтожным) муниципальный контракт на выполнение работ на объекте "Благоустройство земельного участка с устройством флагштока по улице Горошникова, Нижний Тагил", заключенный муниципальным казенным учреждением "Служба заказчика городского хозяйства" и муниципальным унитарным предприятием "Тагилдорстрой"»,— указано в документах суда.

Недействительным должен стать и контракт на поставку флагштока, его электрической части и анкерной группы, комплекта подсветки. Надзорное ведомство требует взыскать с АО «Тагилдорстрой» в пользу «Службы заказчика городского хозяйства» 25 млн руб., а с «ГорСвет-Сервис» — 12 млн руб. в пользу АО «Тагилдорстрой».

По иску об обеспечительных мерах средства на счетах компаний на эти суммы были заморожены.

«Истребуемые обеспечительные меры соразмерны заявленным требованиям по соответствующему иску, направлены на недопущение возможности совершения со стороны ответчиков действий по уменьшению своего имущества»,— указали в суде. Определение подлежит немедленному исполнению.

Летом 2025 года управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области заявило, что в процедуре заключения контракта выявили сговор. В него, по данным ведомства, вступили МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», МБУ «Тагилгражданпроект» и АО «Тагилдорстрой». Это позволило обеспечить «Тагилстрою» обеспечили преимущественные условия на аукционе, утверждают в УФАС. Доход компании составил 24,98 млн руб.

УФАС обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском о признании действий заказчика и участника торгов антиконкурентными. В марте 2026 года суд удовлетворил иск. «Службе заказчика городского хозяйства» был выписан административный штраф.

«Во время разбирательства выяснилось, что "Тагилдорстрой" оказался единственным участником аукциона, так как сроки исполнения контракта (изготовление флагштока и проведение работ по благоустройству) были очень короткими»,— указали в УФАС. Помимо этого, компания заранее знала об условиях конкурса и до его объявления осуществляла подготовку к работам, в том числе заключила договор на изготовление флагштока с субподрядчиком ООО «ГорСвет-Сервис». МБУ «Тагилгражданпроект» заранее изготовил документацию по проекту и передал ее участнику торгов, что признано нарушением.

«Служба заказчика городского хозяйства» пыталась обжаловать акт проверки УФАС, однако суд в требованиях отказал. Предприятие указывало, что сроки выполнения работ «устанавливались с учетом необходимости в готовности социально значимого объекта к празднованию Дня города». «СЗГХ» также считает, что фактический срок выполнения контракта, который больше указанного в закупке, определен ФАС неправомерно, поскольку ведомством проанализирована информация только от одного из возможных поставщиков.

В администрации Нижнего Тагила расследование УФАС не комментировали, «Ъ-Урал» попросили обратиться с официальным запросом. Как следует из данных на сайте мэрии, отделом финансового контроля администрации была проведена проверка закупки. «Установлено несоблюдение отдельных требований, предусмотренных законодательством в сфере закупок, которые не повлияли на начальную (максимальную) цену контракта»,— следует из результатов проверки.

Анна Капустина