Картину Кандинского «Красочная жизнь» продали на торгах за 27 млн фунтов
Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» была продана на аукционе Christie’s в Лондоне за 27 млн фунтов. Перед началом аукциона работу оценили в пределах 18–25 млн фунтов. Стартовая цена составила 11 млн фунтов.
«Красочная жизнь», созданная в 1907 году в Париже, считается ключевым произведением раннего периода творчества Кандинского и знаменует его переход к абстракционизму. На холсте сочетаются элементы русского фольклора и французского фовизма.
С 1927 года картина находилась в коллекции амстердамского промышленника Эмануэля Альберта Левенштейна. В 1940 году, после нацистской оккупации Нидерландов, имущество семьи было конфисковано и продано с аукциона.
С 1972 года полотно около пяти десятилетий хранилось в мюнхенской галерее Ленбаххаус по решению его нового владельца — Баварского государственного банка. Наследники Левенштейнов добились возврата работы после 6 лет судебных разбирательств в 2023 году.