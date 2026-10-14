«Зенит» и московское «Динамо» победили в кубковых матчах
В четвертом туре группового этапа «Пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России два фаворита провели довольно тяжелые выездные матчи против котирующихся ниже соперников. «Зенит» одолел — 2:1 — махачкалинское «Динамо», а «Динамо» московское с тем же счетом — «Ахмат».
«Зенит» одержал четвертую подряд победу в группе C и оторвался на пять очков от ближайших преследователей — «Балтики» с «Крыльями Советов», практически обеспечив себе выход в «верхнюю» сетку play-off.
Столичное «Динамо» взобралось на верхнюю строчку таблицы группы B, опередив на два очка «Краснодар», внезапно споткнувшийся накануне на «Факеле».