В Прикамье снизились продажи проводных наушников

За девять месяцев 2026 года доля в продажах «Мегафона» проводных наушников снизилась с 30% до 17%, сообщает пресс-служба компании. При этом наблюдается рост реализации беспроводных моделей. При этом пермяки оказались в числе самых активных покупателей беспроводных наушников в стране. Наиболее популярным форматом остаются TWS-наушники — на них пришлось 70% продаж против 60% годом ранее. При этом число продаж беспроводных накладных моделей увеличилось на 12% год к году. Самые популярные бренды беспроводных наушников — это Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Philips, Xiaomi, Samsung и JBL.