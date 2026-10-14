В Рыбинске к отоплению подключили 91% жилого фонда
В Рыбинске к отоплению подключено 91% жилого фонда. Все городские котельные работают, однако на сетях сохраняются локальные дефекты. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
По его словам, повреждения на городских сетях устраняет «Яроблводоканал», а внутридомовые проблемы решают управляющие компании. Часть УК до сих пор не открыла задвижки и не спустила воздух из систем отопления. Эти вопросы отрабатывают адресно.
По мере устранения дефектов число подключенных домов растет, сообщил Дмитрий Рудаков.
В начале октября в Рыбинске начался отопительный сезон. По данным на 6 октября, тепло получили более 40% жилого фонда, а все 25 городских котельных были запущены. Власти рассчитывали завершить основные пусконаладочные работы до 15 октября.
С 9 по 12 октября включительно приостанавливали работу котельных «Веретье» и «Бабушкина» для пусконаладочных работ. На это время часть города осталась без отопления и горячей воды. 12 октября «Яроблводоканал» приступил к заполнению систем отопления от этих объектов.