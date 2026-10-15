На Кубани поддержали создание единого рейтинга строительных подрядчиков

В департамент отметили, что единые критерии оценки могут способствовать защите бюджетных средств. При этом создавать собственный региональный список подрядчиков не планируется. По мнению ведомства, такой перечень дублировал бы функции реестра недобросовестных поставщиков и будущего федерального рейтинга, а также мог бы привести к избыточным административным барьерам и правовым коллизиям.