На Кубани поддержали создание единого рейтинга строительных подрядчиков
На Кубани 137 стройкомпаний заключили госконтракты за 2025 год и 2026 год
Департамент строительства Краснодарского края поддержал инициативу Минстроя России по созданию единого федерального рейтинга надежности строительных подрядчиков. Как пояснили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства, этот механизм позволит унифицировать оценку компаний, упростить предварительный отбор добросовестных исполнителей и повысить прозрачность рынка.
В департамент отметили, что единые критерии оценки могут способствовать защите бюджетных средств. При этом создавать собственный региональный список подрядчиков не планируется. По мнению ведомства, такой перечень дублировал бы функции реестра недобросовестных поставщиков и будущего федерального рейтинга, а также мог бы привести к избыточным административным барьерам и правовым коллизиям.
В депстрое считают, что при реализации краевых адресных инвестиционных программ заказчики уже оценивают надежность исполнителей в рамках законодательства о контрактной системе. Среди основных критериев — опыт выполнения аналогичных работ, наличие успешно сданных объектов сопоставимого масштаба и сложности, квалификация сотрудников, материально-техническая база и финансовая устойчивость компании. Также учитывается отсутствие подрядчика в реестре недобросовестных поставщиков.
По данным департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского края, за 2025 год и истекший период 2026 года 137 строительных компаний заключили государственные или муниципальные контракты. Ведение реестра недобросовестных поставщиков и учет нарушений условий контрактов относятся к компетенции уполномоченных органов в сфере закупок.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае приостановили работу над созданием регионального учреждения, которое должно было осуществлять строительный контроль за объектами, возводимыми за счет средств местного бюджета.
Минстрой России готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который должен стать основой для допуска компаний к государственным контрактам. При формировании списка планируется учитывать наличие техники и квалифицированных кадров, а также финансовую устойчивость организаций. Сведения будут собирать из различных информационных систем и реестров.