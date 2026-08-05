На Кубани приостановили создание региональной службы стройконтроля

В Краснодарском крае приостановили работу над созданием регионального учреждения, которое должно было осуществлять строительный контроль за объектами, возводимыми за счет средств местного бюджета. Об этом говорится в ответе краевого департамента строительства на запрос «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас строительный контроль при возведении объектов по договорам подряда осуществляется застройщиком либо привлеченными им коммерческими организациями в соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. По мнению депстроя, такая модель создает риски формального контроля и конфликта интересов.

Ранее ведомство выступило с инициативой создать региональную структуру по аналогии с федеральным «РосСтройКонтролем», надзирающим за строительством объектов федерального значения. Предполагалось, что новая организация будет проверять качество и безопасность работ на объектах, финансируемых из бюджета Кубани, а также повысит прозрачность расходования средств.

Инициативу рассмотрел экспертно-консультативный совет при комитете Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам строительства. По итогам обсуждения регион предложил внести изменения в Градостроительный кодекс РФ, чтобы субъекты федерации получили право создавать собственные государственные учреждения строительного контроля.

В декабре 2025 года администрация Краснодарского края направила соответствующее предложение в правительство России. В настоящее время Минстрой РФ рассматривает возможность корректировки федерального законодательства. До принятия соответствующих поправок реализация проекта в крае приостановлена.

Нурий Бзасежев