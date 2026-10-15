В Воронеже готовят торги на КРТ за квартал у политеха

История планов по застройке этого советского квартала за политехом насчитывает более десяти лет. Еще в марте 2015 года администрация Воронежа приняла постановление о развитии территории площадью около 1,91 га между Политехническим переулком и Елецкой. Тогда предполагалось расселить ветхие жилые дома и построить на их месте новое жилье.

В июне 2016 года городские власти провели аукцион на право развития квартала. Как сообщал тогда «Ъ-Черноземье», единственным допущенным участником стало ООО «Черноземспецстрой», тогда как заявки ООО «Инстеп» и «Парнаса-2001» были отклонены. Торги признали несостоявшимися, однако договор заключили с единственным участником. Впоследствии «Черноземспецстрой» было присоединено к «Парнасу-2001» бизнесмена Игоря Мачнева, которому перешло право на застройку территории.

В августе 2017 года «Ъ-Черноземье» подробно рассказывал о планах «Парнаса-2001» по освоению квартала. Компания господина Мачнева намеревалась вложить в проект около 1,8 млрд руб. и построить три 19-этажных жилых дома (21 этаж с учетом технических и подвальных помещений) на 756 квартир общей площадью 38,9 тыс. кв. м. Также предусматривались два подземных паркинга на 393 машино-места и встроенно-пристроенный детский сад на 55 мест.