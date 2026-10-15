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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже готовят торги на КРТ за квартал у политеха

Шесть домов могут расселить и снести под стройку у политеха в Воронеже
Как стало известно «Ъ-Черноземье», мэрия Воронежа планирует до конца 2026 года провести аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) в границах переулка Политехнического, улиц Елецкой, Карпинского и Лидии Рябцевой. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в городской администрации в ответ на редакционный запрос, будущему застройщику предстоит за свой счет расселить шесть многоквартирных домов и построить детский сад. При этом само решение о КРТ пока не принято, а окончательные границы квартала не утверждены. Ранее эту территорию пыталось освоить местное ООО «Парнас-2001», однако заключенный еще в 2016 году договор был расторгнут в 2023-м после частичной реализации проекта.

Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В мэрии уточнили, что в рамках КРТ планируется снос и расселение домов по адресам: улица Елецкая, 1 и 5, улица Карпинского, 22, 24 и 26, улица Лидии Рябцевой, 49. Все расходы должен будет взять на себя застройщик, определенный по итогам торгов. Эти шесть домов построены в 1952–1959 годах.
Помимо расселения, инвестору предстоит построить в квартале новый детский сад. Также в рамках КРТ предусмотрена реконструкция расположенной на улице Лидии Рябцевой школы №18, но финансировать ее предполагается из бюджетных средств. Исполнителя работ определят по итогам отдельных конкурсных процедур. Окончательные параметры социальных объектов будут установлены документацией по планировке территории.
В городской администрации пояснили «Ъ-Черноземье», что принятие итогового решения о КРТ и утверждение границ пока невозможны без положительного заключения министерства архитектуры и градостроительства Воронежской области. Кроме того, необходимо провести общие собрания собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории, и подвести их итоги. После этого мэрия сможет принять соответствующее постановление. Для объявления аукциона также потребуется провести оценку стоимости права на заключение договора КРТ.
Документация по планировке территории нового проекта пока не утверждена, его окончательные границы и итоговая площадь не определены. Как уточнили в мэрии, документацию должен будет разработать сам застройщик, заключивший договор КРТ, на основе ранее утвержденной архитектурно-градостроительной концепции. При корректировке проекта не допускается превышение установленных технико-экономических показателей и нарушение сроков расселения.

  • История планов по застройке этого советского квартала за политехом насчитывает более десяти лет. Еще в марте 2015 года администрация Воронежа приняла постановление о развитии территории площадью около 1,91 га между Политехническим переулком и Елецкой. Тогда предполагалось расселить ветхие жилые дома и построить на их месте новое жилье.

  • В июне 2016 года городские власти провели аукцион на право развития квартала. Как сообщал тогда «Ъ-Черноземье», единственным допущенным участником стало ООО «Черноземспецстрой», тогда как заявки ООО «Инстеп» и «Парнаса-2001» были отклонены. Торги признали несостоявшимися, однако договор заключили с единственным участником. Впоследствии «Черноземспецстрой» было присоединено к «Парнасу-2001» бизнесмена Игоря Мачнева, которому перешло право на застройку территории.

  • В августе 2017 года «Ъ-Черноземье» подробно рассказывал о планах «Парнаса-2001» по освоению квартала. Компания господина Мачнева намеревалась вложить в проект около 1,8 млрд руб. и построить три 19-этажных жилых дома (21 этаж с учетом технических и подвальных помещений) на 756 квартир общей площадью 38,9 тыс. кв. м. Также предусматривались два подземных паркинга на 393 машино-места и встроенно-пристроенный детский сад на 55 мест.

  • Согласно первоначальным планам, строительство должно было пройти в две очереди. Первый жилой дом предполагалось сдать в 2020 году, еще два — до 2024 года. Осенью 2017 года мэрия утвердила документацию по планировке территории, предусматривавшую застройку высотой до 21 этажа.

Однако полностью реализовать проект не удалось. В июне 2021 года «Парнас-2001» ввело в эксплуатацию ЖК «Политехнический» по одноименному переулку, 4. Два других запланированных дома построены не были. Согласно муниципальным документам, договор о развитии застроенной территории от 15 июня 2016 года был расторгнут 30 ноября 2023 года. Причины расторжения в опубликованных материалах мэрии не раскрывались. ООО СЗ «Парнас-2001», по данным «СПАРК-Интерфакс», остается действующим предприятием.

  • К вопросу комплексного развития квартала власти вернулись в 2024 году. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июле проект на Политехническом переулке обсуждали на совещании у губернатора Александра Гусева наряду с другими площадками КРТ. Глава региона тогда «потребовал ускорить преобразование застроенных территорий, уделив особое внимание расселению ветхого жилья и своевременному строительству социальной инфраструктуры».

  • В октябре 2025 года власти включили квартал у Политехнического переулка в перечень новых площадок КРТ Воронежа.

Однако поиск инвестора до сих пор не завершен. В мэрии пояснили, что участвовать в торгах «смогут любые заинтересованные застройщики».
Таким образом, после частичной реализации прежнего проекта и расторжения договора с «Парнасом-2001» город готовится повторно привлечь инвестора к преобразованию квартала преимущественно послевоенной застройки 1950-х годов.
Сергей Калашников