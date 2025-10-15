Квартал у Воронежского экскаваторного завода застроит структура девелопера Нестерова

В Воронеже подписан договор о комплексном развитии территории (КРТ), прилегающей к Московскому проспекту и улице Электросигнальной. Работы будут вестись на части земель бывшего Воронежского экскаваторного завода. Как стало известно «Ъ-Черноземье», правообладателем участка и инициатором проекта выступает ООО «СЗ "Арт Сити"» девелопера Алексея Нестерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран проект КРТ на территории Воронежского экскаваторного завода: зеленая часть будет застроена ООО «СЗ "Арт Сити"», на красную претендует ГК «Выбор»

Фото: пресс-служба администрации города Воронежа проект КРТ на территории Воронежского экскаваторного завода: зеленая часть будет застроена ООО «СЗ "Арт Сити"», на красную претендует ГК «Выбор»

В беседе с «Ъ-Черноземье» гендиректор «СЗ "Арт Сити"» Алексей Нестеров отметил, что подробные параметры застройки территории компания планирует прокомментировать, когда подготовит итоговый проект.

Как рассказал мэр Воронежа Сергей Петрин, на освободившейся промышленной площадке планируется возвести жилой квартал с детским садом на 200 мест. Также застройщик подготовит проект реконструкции школы №18 с увеличением ее вместимости до 1,3 тыс. учеников. Завершить строительство всех объектов по данному КРТ планируется до 2036 года.

Проект ранее прошел рассмотрение на архитектурной комиссии и был утвержден губернатором Александром Гусевым на заседании градостроительного совета. Глава региона отмечал, что на территории бывшего экскаваторного завода размещено множество мелких производств, складов и развлекательных объектов, создающих высокий уровень шума. Для обеспечения комфортного соседства с новой жилой застройкой предложено выкупить часть таких помещений либо организовать перенос предприятий в особую экономическую зону или индустриальный парк.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Арт Сити"» зарегистрировано в Воронеже 17 июня 2025 года. Компания занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Генеральным директором и единственным учредителем с долей 100% выступает Алексей Нестеров. Данные о финансовых показателях не сформированы. Он также руководит местным ООО «Евро-Лайн», работающим с 2003 года в сфере аренды и управления недвижимостью. Учредителем компании является Борис Нестеров, известный воронежский девелопер и собственник ГК «Мегион». В 2024 году выручка «Евро-Лайна» составила 311,8 млн руб., что на 7% меньше, чем годом ранее, при этом чистая прибыль выросла в 3,5 раза — до 41 млн руб.

Проект планировки участка мэрия готовилась разработать еще в 2020 году. Тогда Александр Гусев и владелец ГК «Мегион» Борис Нестеров обсудили перспективы КРТ бывшего экскаваторного завода. Инвестор представил концепцию, подготовленную совместно с Институтом Генплана Москвы. Согласно проекту, на территории планируется строительство жилья, школы, трех детских садов, парковок, торговых и общественных объектов. Подробности реализации проекта пока не раскрываются. В 2024 году он был одобрен губернатором Александром Гусевым.

Застройку территории бывшего экскаваторного завода структура «Мегиона», по сведениям «Ъ-Черноземье», может поделить с ГК «Выбор» Александра Цыбаня. «Выбор» планирует участвовать в торгах на право КРТ соседнего участка (на рендере выделен красным). Аукцион по этим объектам будет проведен отдельно. Даты пока не определены.

В январе 2024 года генеральный директор компании «Выбор-Концепт» Анастасия Бровар представила архитектурной комиссии мастер-план развития квартала между Московским проспектом и улицей Электросигнальной. В нем предусматривалось строительство домов переменной этажности от девяти до шестнадцати этажей, размещение детского сада на 150 мест, благоустройство сквера имени Коминтерна и перенос наземной теплосети под землю. Комиссия предложила скорректировать параметры застройки — уменьшить высотность зданий по периметру участка и увеличить ее в глубине квартала, а также уточнить экономическую модель проекта.

В настоящее время в Воронеже реализуется четыре договора комплексного развития территорий. Всего таких площадок в городе насчитывается 18, тогда как ранее их было 14. К перечню добавились участки, ограниченные улицей 9 Января, проспектом Труда, Московским проспектом и железнодорожной веткой ОАО «РЖД»; территория по переулку Политехническому, улицам Елецкой, Карпинского и Лидии Рябцевой; район, ограниченный улицами Черняховского, 30-летия Октября и Броневой; а также площадка вдоль улицы Никитинской.

Анна Швечикова, Сергей Калашников