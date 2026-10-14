Газ в обмен на благосклонность
Тайвань инвестирует в проблемный газовый проект на Аляске, чтобы получить поддержку Трампа
Президент США Дональд Трамп сообщил 14 октября, что подписал соглашение с Тайванем о $4,4 млрд инвестиций в газовый проект на Аляске. Решение вложиться в него в первую очередь политическое: власти Тайваня опасаются лишиться поддержки США, которые на острове считают главным защитником от давления Пекина. Тайвань давно ждет выполнения подписанных с Вашингтоном военных контрактов и рассчитывает, что новость о сделке поможет Трампу накануне промежуточных выборов в Конгресс. А уж тот потом поможет союзнику.
«Тайвань только что согласился закупать 30% газа, поступающего по трубопроводу, в течение следующих 20 лет»,— заявил президент США в ходе выступления в городе Уасилла в штате Аляска. Он также сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG $4,4 млрд. Проект предполагает строительство СПГ-терминала в Никиски и прокладку магистрального газопровода, который будет транспортировать газ на юг США, а оттуда — на азиатский рынок.
По оценкам экспертов, суммарная стоимость проекта составляет уже $60 млрд и вклад Тайваня мог бы помочь Вашингтону в долгосрочной перспективе возместить до трети его стоимости.
При этом американские СМИ подчеркивают, что окончательной договоренности между США и Тайванем нет: тайваньская госкорпорация CPC Corp. и Корпорация по развитию газопроводов Аляски подписали лишь соглашение о намерениях, а не обязывающий контракт. Говоря о соглашении, премьер Тайваня Чо Чун Тай указал, что «задача правительства — стабилизировать все энергоснабжение и укрепить устойчивость». «В этой работе, которая предполагает очень долгий путь, мы прилагаем усилия для поддержания стабильных внутренних поставок нефти, электроэнергии и газа, и это было так с начала текущего года по настоящий момент»,— отметил премьер.
В сентябре 2026 года Трамп уже анонсировал участие в проекте Alaska LNG Южной Кореи, которая, по его словам, должна вложить $54 млрд, то есть фактически полностью оплатить строительство газопровода и СПГ-терминала. Однако в Сеуле поспешили откреститься от сделки. Министерство торговли и промышленности Южной Кореи заявило, что никаких контрактов на $54 млрд страна не подписывала, речь шла лишь о рамочной договоренности инвестировать в американскую энергетику. Проект на Аляске и вовсе находится «лишь в стадии предварительного изучения».
Сам по себе проект Alaska LNG сложен: он требует строительства 1300-километрового газопровода через вечную мерзлоту, горные хребты и сейсмические зоны.
Необходимость круглогодично поддерживать температурный режим грунта, чтобы избежать деформации магистрали, превращает стройку и последующее обслуживание в постоянную статью колоссальных расходов. И на эти расходы согласится далеко не каждый инвестор. А некоторые эксперты считают его и вовсе убыточным.
Однако этот проект, по всей видимости, критически важен для президента США и по политическим, и по экономическим причинам. В преддверии промежуточных выборов в Конгресс американскому лидеру необходимо заручиться поддержкой избирателей. И запуск амбициозного проекта в его глазах поможет сенатору-республиканцу на Аляске Дэну Салливану. А что касается экономики, то из-за роста цен на топливо, активно критикуемого американцами, президенту крайне важно создать иллюзию энергетической безопасности. И на фоне разворачивающегося топливного кризиса даже сверхдорогой арктический газ превращается в предвыборное преимущество.
Тайваню также выгодна сделка. Практически 100% газа поступает на остров из-за рубежа. По оценкам экспертов, в случае атаки вооруженных сил Китая собственных запасов газа Тайваню не хватит и на две недели. Поставки газа из Катара и Австралии идут через Южно-Китайское море и могут быть остановлены в любой момент, а маршрут с Аляски открывает прямой коридор в обход проливов.
Кроме того, сама сделка — это, по сути, плата Тайбэя за лояльность Вашингтона и своего рода гарантия обеспечения уже запланированных военных поставок.
В настоящее время Тайвань ожидает начала исполнения контрактов, которые были отложены на фоне пандемии коронавируса и украинского конфликта. Ключевой из них — закупка 66 модернизированных истребителей F-16V на сумму $14 млрд. Контракт был заключен еще в 2019 году, а в 2023 году Тайвань рассчитывал получить первые истребители, но в итоге сроки сдвинулись на конец 2026 года. Кроме того, Вашингтон все еще должен поставить острову переносные ЗРК Stinger, береговые противокорабельные крылатые ракеты Harpoon, реактивные системы HIMARS и самоходные гаубицы Paladin.
Таким образом, заключив сложнейший и весьма сомнительный с точки зрения прибыли контракт, Тайвань пытается стать «любимым покупателем» Трампа в штате, который играет важную роль на предстоящих выборах, чтобы решить проблемы с поставками очень нужных ему вооружений.