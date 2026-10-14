Газ в обмен на благосклонность

При этом американские СМИ подчеркивают, что окончательной договоренности между США и Тайванем нет: тайваньская госкорпорация CPC Corp. и Корпорация по развитию газопроводов Аляски подписали лишь соглашение о намерениях, а не обязывающий контракт. Говоря о соглашении, премьер Тайваня Чо Чун Тай указал, что «задача правительства — стабилизировать все энергоснабжение и укрепить устойчивость». «В этой работе, которая предполагает очень долгий путь, мы прилагаем усилия для поддержания стабильных внутренних поставок нефти, электроэнергии и газа, и это было так с начала текущего года по настоящий момент»,— отметил премьер.