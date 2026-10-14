DPA: аэропорт Нюрнберга приостанавливал работу 13 октября из-за ошибки пилота
13 октября в аэропорту Нюрнберга вводились ограничения на полеты из-за ошибки экипажа пассажирского Boeing 737-800, следовавшего с греческого острова Корфу. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на данные полиции.
У пилота перестала работать радиосвязь, и он хотел передать код сигнализирующий об этом код 7600, однако по ошибке ввел код 7500, который означает возможный захват воздушного судна. Из-за отсутствия связи с пилотом диспетчерам пришлось активировать экстренные службы. До аэропорта самолет сопровождали истребители Eurofighter.
В полиции полагают, что пилот сначала не заметил ошибку, а потом уже не мог ее исправить, поэтому дальнейшее расследование проводить не будут.