Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по ключевой ставке и курсу рубля

Уровень безработицы останется низким, следует из прогноза: 2,2% в 2026 году, 2,5% в 2027 году, 2,6% в 2028 году и 2,7% в 2029 году. Дефицит консолидированного бюджета увеличится до 3,7% ВВП в 2026 году, 3,0% ВВП в 2027 году, 2,2% ВВП в 2028 году и 2,0% ВВП в 2029 году. Прогнозы по экспорту повышены до $519 млрд в 2026 году, импорту — до $436 млрд.