Аналитики ЦБ ухудшили прогнозы по ключевой ставке и курсу рубля
ЦБ: аналитики повысили прогноз по инфляции до 7,1% в 2026 году
По итогам октябрьского опроса Банка России, проведенного среди 32 экономистов, аналитики повысили прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ослаблению рубля. Ожидается, что инфляция в 2026 году достигнет 7,1%, а возвращение к цели в 4% произойдет лишь к 2029 году. На этом фоне средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 14,6% годовых, в 2027 году — 12,8%, в 2028 году — 10,8%, в 2029 году — 9,2%. Оценка нейтральной ставки также повышена — до 8,5% годовых.
Курс рубля продолжит ослабевать. Согласно опросу, в 2026 году средний курс составит 80 руб./$, в 2027 год — 89,4 руб./$, в 2028 году — 94,8 руб./$, в 2029 году — 96,4 руб./$. При этом в октябре–декабре 2026 года средний курс ожидается на уровне 85,3 руб./$. Рост ВВП прогнозируется на уровне 0,6% в 2026 году с постепенным ускорением до 1,8% к 2029 году. Долгосрочные темпы роста понижены до 1,7%.
Уровень безработицы останется низким, следует из прогноза: 2,2% в 2026 году, 2,5% в 2027 году, 2,6% в 2028 году и 2,7% в 2029 году. Дефицит консолидированного бюджета увеличится до 3,7% ВВП в 2026 году, 3,0% ВВП в 2027 году, 2,2% ВВП в 2028 году и 2,0% ВВП в 2029 году. Прогнозы по экспорту повышены до $519 млрд в 2026 году, импорту — до $436 млрд.