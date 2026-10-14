Биржевая стоимость алюминия опустилась ниже $3 тысяч впервые с конца декабря
Стоимость декабрьского фьючерса на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) опустилась ниже $3 тыс. за т впервые с 28 декабря 2025 года. Это следует из данных на Investing.com.
К 17:19 мск стоимость алюминия снижалась на 1,26%, до $2,997 тыс. за т. За сутки цена на металл достигала $3,03 тыс. за т. Фьючерс на платину с поставкой в январе 2027 года падал на 2,61%, до $1,62 тыс. за унцию. Это минимальное значение с 3 августа.