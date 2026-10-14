Арина Соболенко проиграла на старте турнира в Ухане

Соболенко, получившая на турнире первый номер посева и стартовавшая со второго раунда, взяла первый сет со счетом 6:3, а во втором вела 4:2. Однако после этого белоруска проиграла четыре гейма подряд, и счет матча стал равным. В решающей партии Ли вела 5:2, но не смогла реализовать восемь матчболов, и в итоге дело дошло до тай-брейка. На нем американка вышла вперед 6:3, упустила еще два мяча на победу в матче, но в итоге добыла победу. Итоговый счет продолжавшегося почти два с половиной часа матча — 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу спортсменки из США.