Для спасения Арины Остаповой не хватает 753 822 руб.
Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «У Арины редкое воспалительное заболевание головного мозга — энцефалит Расмуссена. Девочка перенесла операцию на мозге, после которой мы провели курс реабилитации и добились улучшения в ее физическом состоянии. Реабилитацию необходимо продолжать. Мы планируем учить Арину самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, будем развивать ее коммуникативные навыки, проведем нейропсихологическую диагностику, обследование речи и скорректируем выявленные нарушения. Надеемся, что утраченные функции будут восстанавливаться, качество жизни девочки улучшится».
Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 753 822 руб.
Дорогие друзья! Если вы решили спасти Арину Остапову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Арины — Анастасии Алексеевны Остаповой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 6