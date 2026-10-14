Минфин разместил ОФЗ на 73,5 млрд рублей
Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 80,81% от номинала, что соответствует доходности 16,77% годовых. Об этом сообщается в материалах Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 73,5 млрд руб. по номиналу при спросе 187,3 млрд руб. по номиналу. Выручка от аукциона составила 59,6 млрд руб. Размещение проводилось в пределах доступного остатка.
Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых. Выплата 6-го купона запланирована на 7 апреля 2027 года. Размер первого купона — 48,33 руб. на облигацию, последующих — 59,84 руб.