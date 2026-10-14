В Екатеринбурге арестовали детей-мигрантов по делу о нападении на школьников
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих иностранцев, обвиняемых в разбойном нападении на двух школьников, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, двое из них являются несовершеннолетними, одному — 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября обвиняемые напали на двух подростков и похитили у них два мобильных телефона и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но позже были задержаны.
Фигурантам предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни или здоровья насилия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны.