В Екатеринбурге арестовали детей-мигрантов по делу о нападении на школьников

Фигурантам предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни или здоровья насилия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны.