В Екатеринбурге детей-мигрантов обвинили в нападении на школьников
В Екатеринбурге трем иностранным гражданам предъявили обвинение в разбойном нападении на двух школьников, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Двое из них являются несовершеннолетними, одному — 18 лет. По данным полиции, один из задержанных вместе с родственниками может быть выдворен из страны.
По версии следствия, вечером 10 октября обвиняемые напали на подростков, похитили два мобильных телефона и наушники. После произошедшего они скрылись, но позже были задержаны.
Фигурантам предъявили обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни или здоровья насилия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным регионального СКР, проверяются основания и законность пребывания в стране, а также их возможная причастность к иным преступлениям.
По данным начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, задержанные нигде не учились и проживали вместе с родственниками в арендованных квартирах.
«Никакие диаспоры им не помогут избежать ответственности. За допущенное ЧП дядя одного из задержанных со своими двумя несовершеннолетними детьми и отец одного из задержанных с еще двумя несовершеннолетними детьми, находившиеся на территории Среднего Урала нелегально, помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения на историческую родину»,— прокомментировал полковник Горелых.