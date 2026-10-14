В Екатеринбурге детей-мигрантов обвинили в нападении на школьников

Фигурантам предъявили обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением опасного для жизни или здоровья насилия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным регионального СКР, проверяются основания и законность пребывания в стране, а также их возможная причастность к иным преступлениям.