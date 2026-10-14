В Британии из-за засухи могут ограничить потребление воды

В связи с этим South East Water, Southern Water и South West Water обратились с запросом к местным властям, предложив ограничить использование воды для второстепенных нужд в наиболее пострадавших от засухи районах. Они аргументируют это тем, что, например, аппараты высокого давления на автомойках могут потреблять до 25 л воды в минуту.