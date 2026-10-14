В Британии из-за засухи могут ограничить потребление воды
Три ведущих водопроводных оператора Великобритании — South East Water, Southern Water и South West Water — призвали ограничить потребление воды в целом ряде компаний и предприятий сферы услуг, от частных школ и автомоек до гольф-клубов. Как сообщает The Guardian, с конца сентября — начала октября в одиннадцати районах Англии и Уэльса был объявлен режим засухи. Уровень грунтовых вод снижается, а уровень воды в водохранилищах сейчас на 20–50% ниже среднего для этого времени года, 19 водохранилищ в Англии и Уэльсе сейчас заполнены менее чем на 50%.
В связи с этим South East Water, Southern Water и South West Water обратились с запросом к местным властям, предложив ограничить использование воды для второстепенных нужд в наиболее пострадавших от засухи районах. Они аргументируют это тем, что, например, аппараты высокого давления на автомойках могут потреблять до 25 л воды в минуту.
Для введения таких мер требуется разрешение Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (DEFRA). Правительство пока не ответило на запросы водоснабжающих компаний.
По расчетам Метеорологической службы Великобритании, для выхода всех пострадавших районов из состояния засухи необходимо, чтобы в течение семи месяцев подряд уровень осадков превышал средние показатели. Однако в сентябре в Англии выпало лишь около 65% от месячной нормы осадков, наиболее острый дефицит наблюдается в восточных и южных районах страны.