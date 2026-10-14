Роспотребнадзор назвал вероятную причину заражения учеников гимназии в Саратове

По словам Надежды Матвеевой, сотрудник перенес заболевание бессимптомно, «с дальнейшим распространением пищевым путем». Замглавы управления добавила, что учащихся гимназии отправили на лечение в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу им. Иванова с «пищевой токсикоинфекцией», где обнаружили золотистый стафилококк. Новых случаев заболевания в учреждении не выявили, заверила госпожа Матвеева.