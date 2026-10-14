Дина Гумерова и Эльвира Файрушина вошли в состав арбитражного суда Башкирии

Эльвира Файрушина ранее была помощником председателя первого судебного состава арбитражного суда Марселя Насырова. 27 января Квалификационная коллегия судей Башкирии одобрила ее кандидатуру на вакантный пост судьи арбитражного суда Башкирии. Дина Гумерова с декабря 2023 года была мировой судьей участка №1 по Ленинскому району Уфы. Ее кандидатуру на должность судьи арбитражного суда Башкирии квалификационная коллегия рассмотрела в апреле.