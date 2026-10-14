Инвестиции в чайное производство в Мамадыше составили $50 млн
Индийские инвесторы вложили $50 млн в производство чая в Мамадышском районе Татарстана. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
По ее словам, предприятие, на котором работают 60 человек, выпускает классический индийский чай. Компания также запускает линию по выпуску травяных чаев из местного сырья и полиграфическое производство для изготовления брендированной упаковки.
Ранее сообщалось, что индийский предприниматель Пандей Ашвини Кумар перенес чаеразвесочное производство из Казахстана в Мамадыш. На выручку в $50 млн он рассчитывал выйти к концу этого года.
Подробности — в материале «Это рынок, с которым необходимо работать, но для этого нужно создавать условия».