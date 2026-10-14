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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Волга-Урал

Инвестиции в чайное производство в Мамадыше составили $50 млн

Индийские инвесторы вложили $50 млн в производство чая в Мамадышском районе Татарстана. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.
Инвестиции в чайное производство в Мамадыше составили $50 млн

Инвестиции в чайное производство в Мамадыше составили $50 млн

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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По ее словам, предприятие, на котором работают 60 человек, выпускает классический индийский чай. Компания также запускает линию по выпуску травяных чаев из местного сырья и полиграфическое производство для изготовления брендированной упаковки.
Ранее сообщалось, что индийский предприниматель Пандей Ашвини Кумар перенес чаеразвесочное производство из Казахстана в Мамадыш. На выручку в $50 млн он рассчитывал выйти к концу этого года.
Подробности — в материале «Это рынок, с которым необходимо работать, но для этого нужно создавать условия».
Анна Кайдалова