«Это рынок, с которым необходимо работать, но для этого нужно создавать условия»
Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина — о торговле с Индией, форуме «ТАЙМ» и логистике
В Казани во второй раз открылся российско-индийский форум «ТАЙМ». К нему Татарстан подошел с рекордным показателем: за первое полугодие 2026 года товарооборот с Индией превысил $1 млрд. При этом доля Татарстана в российско-индийской торговле пока невелика. Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина в интервью «Ъ Волга-Урал» рассказала, какие направления уже дают результат, как выстроены логистика и расчеты, зачем республике форум «ТАЙМ» и почему с Индией взаимодействуют лишь несколько регионов России.
— Почему именно Индия может стать ключевым партнером для Татарстана?
— 2025 год был ознаменован новой вехой развития. Еще в 2024-м Казань впервые посетил премьер-министр Индии Нарендра Моди в рамках БРИКС — для нас это большое событие. Не каждый субъект России может похвастаться таким визитом.
Индия имеет серьезный политический вес и растет быстрыми темпами — одна из немногих стран мира, демонстрирующих рост свыше 7%, тогда как Китай показывает порядка 5%, а Россия — около 2%. Кроме того, Индия сегодня занимает первое место в мире по населению. Это рынок, с которым необходимо работать, но для этого нужно создавать условия.
— Какие решения были приняты для развития сотрудничества с Индией?
— В 2025 году мы организовали Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ». Ранее было также принято решение об открытии генеральных консульств в Казани и Екатеринбурге, то есть на два федеральных округа — Приволжский и Уральский. В том же году Татарстан открыл свое представительство в Индии, сейчас его возглавляет Альберт Сафиуллин. Таким образом, мы формируем институциональную среду, которая позволит идти на сближение.
— Как прошел первый российско-индийский форум «ТАЙМ»?
— Первое дело всегда самое сложное. Даже когда мы впервые проводили российско-китайский форум «РОСТКИ», приходилось долго объяснять участникам, что мы пытаемся сделать. Сейчас нам звонят с желанием присоединиться к форуму круглый год. В следующем состоится уже пятый, юбилейный форум.
Похожая ситуация и с «ТАЙМ»: в первый раз собирать было непросто, но уже с первого года к нам приехали 35 субъектов Российской Федерации, 3,5 тысячи участников, а также представители разных индийских штатов. На первой площадке были подписаны 18 соглашений, каждое из которых имеет определенное историческое значение, потому что первые шаги, как я упоминала — самые сложные.
— Какие соглашения были подписаны и в чем заключается их значимость?
— Соглашения касались разных направлений: работы Торгово-промышленной палаты с деловыми объединениями Индии, цифровизации с индийскими компаниями, сотрудничества с Индийским технологическим институтом Хайдарабада, медицинским университетом и Институтом медицинских технических наук, научно-исследовательским институтом в Калькутте. Представители АПК подписали документы по своим направлениям, были соглашения по культуре.
Мы попробовали дать жизнь каждому направлению — развитию сотрудничества в новую «постковидную эпоху». До пандемии мы активно летали в Индию, у нас были контакты, сборочное производство, Tata Group активно работала с «Таифом». Но за период пандемии мы утратили многие контакты, люди на местах сменились, где-то предприятия перекупили. Сейчас нам нужно заниматься этой «настройкой» в полном объеме.
Это непростая работа, и она не делается раз в год — это круглогодичный процесс. Мы должны ездить туда на их мероприятия, принимать здесь делегации, организовывать бизнес-миссии. Иначе до Индии не добраться.
— Каких показателей удалось достичь в торговле с Индией и какие задачи стоят теперь?
— Основные показатели — это цифры, ведь с ними не поспоришь. За первое полугодие 2026 года мы впервые за последние годы превысили $1 млрд в товарообороте с Индией. Для Татарстана это очень хороший показатель, рост оказался серьезным. Теперь надо думать о том, как эти торговые отношения переводить в инвестиционные, и стараться развивать торговый пласт шире. Для этого нужны определенные условия, и мы над ними работаем.
— Какие направления сотрудничества с Индией вы считаете точками притяжения?
— Первое — это нефтехимия. У нас есть то, что нужно им, у них есть хорошее оборудование, в том числе газохимическое. В прошлом году «Татнефтехиминвест-холдинг» выпустил отчет по развитию нефтегазохимического рынка и возможностям для российских компаний на этом рынке. У нас прошел закрытый круглый стол с нефтяниками. В этом направлении видится большой пласт для работы с Индией. Второе направление — IT. Если взять любую крупную мировую компанию, будь то американская или китайская, среди ее руководителей и ведущих специалистов часто встречаются выходцы из Индии. Они очень сильные профессионалы. У нас же есть Иннополис, технопарки, принята программа по искусственному интеллекту.
— Какие еще направления вы бы выделили?
— Третье направление — это агропромышленность: Индия производит 25% мирового молока, а Татарстан занимает первое место в России в этой отрасли. Четвертое — фармацевтика: Индия занимает 33% мирового рынка, и наши компании, включая «Татхимфармпрепараты», уже давно сотрудничают с индийскими компании в области производства субстанций. Пятое — машиностроение: мы продали Индии 350 вертолетов, и теперь нужно продвигать туда КАМАЗы, судостроительную продукцию, самолеты, роботов и технику — это огромный рынок для наших предпринимателей. На рынке труда ситуация также благоприятствует сотрудничеству: в Индии безработица менее 1%, у нас, наоборот, не хватает людей. Везде есть интересное направление для работы.
— Есть ли перспективы для совместных проектов в сфере культуры?
— Индийская культура многовековая, это определенная философия, другой тип мышления, другая ментальность. В области культуры нам тоже есть куда двигаться. Мы проводим фестиваль индийского кино в рамках форума. Они могли бы организовывать у нас съемки — почему нет? У нас прекрасная, красивая, большая страна, представляющая много разных возможностей, включая Татарстан.
— Заинтересованы ли инвесторы из Татарстана в проектах внутри Индии — не с точки зрения экспорта, а именно участия в реализации проектов на территории страны?
— В Индии есть хорошо развитые экономические зоны. Совместно с генконсульством Индии мы недавно проводили семинар специально для Приволжского федерального округа. Коллеги из Индии выступали с презентациями своих инвестиционных возможностей. Там есть инновационные агентства, институты развития. У них тоже есть определенный интерес к нашим предприятиям: они готовы предоставлять площадки на льготных условиях, определенные преференции, готовы рассматривать наши проекты.
Индия реализует программу Make in India — она достаточно известна и получила широкое признание в мире. Тем не менее, как и любая другая большая страна, она неоднородная: есть точки с благоприятным инвестиционным климатом, а есть менее освоенные места. В этом смысле нам очень важно иметь грамотную, достоверную, точную и полную информацию о том, что там происходит. И самим нужно иметь силы, возможности и время, чтобы подготовить правильную информацию для индийской стороны.
— Что сейчас может сдерживать реализацию инвестиционного потенциала и торговлю между Татарстаном и Индией?
— Первый вызов — логистический. Транспортно-логистическая составляющая — одна из ключевых в финансовой модели. Логистика должна быть более интенсивной: река — море, вода, авиация. Сегодня есть чартерные рейсы, но, если мы хотим работать с Индией, нужно запускать Казань — Мумбаи, Казань — Дели, возможно, Гуджарат и другие экономически активные штаты. Если мы хотим сближать экономические позиции, это напрямую влияет на товарооборот, на знакомство, на туризм, на бизнес.
Второй момент заключается в межстрановых платежах в национальных валютах. Организовать правильные финансовые потоки — важная задача. Здесь активно работают Сбербанк, у которого расположен офис в Бангалоре, Альфа-банк, ВТБ. Нам нужно с теми банками, которые представлены на рынке Индии, отрабатывать эти схемы вместе с предпринимателями, чтобы всем было комфортно работать.
Среда — это информация друг о друге: подробные маркетинговые исследования, данные о возможностях рынка. Логистическая и транспортная составляющая. И валютные платежи. Это самые базовые вещи, остальное — дело наживное. Но все начинается с желания.
— Каким образом сейчас преимущественно осуществляется логистика и торговля между Татарстаном и Индией? Какие виды грузоперевозок задействованы — автомобильные, железнодорожные, авиационные?
— Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поставили задачу: к 2030 году товарооборот должен достигнуть $100 млрд. Доля Татарстана в этой работе пока невелика. За шесть месяцев — только один миллиард. Мы пятая экономика в России по объему, и нам есть что наращивать.
Именно поэтому одна из основных сессий на предстоящем форуме «Россия — Индия» посвящена вопросам логистики. Если мы не будем использовать существующие возможности, нужно формировать новые. Тема транспортных коридоров, в том числе международного коридора «Север — Юг», обсуждается постоянно. Это федеральный уровень, федеральные полномочия.
Сейчас основной маршрут «Север — Юг» проходит через Каспий и Иран, откуда товары направляются в индийский порт. Западная ветка этого международного транспортного коридора — самая используемая. У нас в республике также есть и Свияжский мультимодальный межрегиональный логистический центр, нужно активнее задействовать его потенциал, встраивая его в эти цепочки. Также всегда есть возможность использовать железнодорожные или автомобильные перевозки до российских морей и уже оттуда выходить на маршрут до Индии. Альтернативой видится авиация, но это очень дорого.
— Ощущается ли конкуренция между субъектами Российской Федерации за индийского инвестора?
— С Индией сейчас активно работают меньше десяти субъектов России. В том числе, конечно, Москва. Понемногу Татарстан, Свердловская область, Калужская область, Приморский край, Краснодарский край.
— С чем связана такая ограниченная география?
Думаю, это связано с тем, что у нас пока мало информации друг о друге, мало механизмов, мало площадок для встреч. Именно поэтому мы и создали этот форум — в стране не было ни одной крупной площадки в формате «Россия — Индия». В этом году Герман Греф определен руководителем Российско-индийского делового совета. Поскольку Сбер активен в Индии, надеюсь, в этом направлении мы будем работать ещё плотнее — они поддерживают нас с первого форума.
На данном этапе взаимоотношений необходимо сосредоточиться на обмене информацией и изучении рынка. С учетом того, что это быстрорастущий и привлекательный по объему рынок, на котором работает большое количество серьезных местных компаний. На этом, думаю, нам и стоит сосредоточиться.
— Может ли форум «ТАЙМ» со временем догнать по масштабам такие площадки, как «РОСТКИ»?
— Я уверена, что догонит, если мы будем бить в эту точку ежегодно и прилагать столько же усилий. Я только что вернулась из Нью-Дели, где проходила выставка «ИННОПРОМ. Индия». Интерес к Татарстану там огромный: на нашем стенде от компаний отбоя не было, компании шли и шли. Проблема в том, что мы их не приглашаем, не встречаем, не работаем с ними. А когда они приезжают на такой форум, как «ТАЙМ», они видят, что им здесь рады, что мы выражаем определенные интересы и хотим работать.
— Какие инструменты вы используете для продвижения?
— Мы приглашаем индийские СМИ, чтобы они рассказали о возможностях Татарстана и российского рынка в целом. В прошлом году специально основали в республике федерацию крикета для работы с Индией. Индия — родина шахмат, там очень любят бадминтон. Думаем, как это вовлечь. У нас много интересных идей на перспективу. Например, мы уже проводим фестивали индийского кино, индийских школ по танцам, и ярмарку. Хорошим инструментом также может стать побратимство. Его несомненно стоит развивать: муниципалитеты с муниципалитетами, индийские штаты с регионами России. Эти инструменты сегодня задействованы недостаточно.
— Как строится работа в течение года?
— Форум — это не мероприятие, которое начинается за месяц. Как только форум заканчивается, мы отправляем благодарственные письма и сразу формируем список тем, которые обязательно должны остаться на следующий год, программу, бронируем даты. Мы активно работаем весь год, чтобы мероприятие получилось.
— Для кого предназначен форум?
— Мы делаем этот форум не только для инвестиций, а для всех отраслей: торговли, научных дел, других вопросов. До инвестиций мы не дойдем без такой площадки. Если будем бить в эту точку системно и методично, то получим результат.
— Есть ли уже примеры успешных проектов?
— Один из участников начал работать в Мамадышском районе. Компания небольшая, но открыла производство там, перенесла его из Казахстана. Индийские инвесторы вложили $50 млн, выпускают 60 тонн классического индийского чая, работает на предприятии 60 человек. Сейчас запускает линию по производству травяных чаев из местного сырья и полиграфическое предприятие для выпуска брендовой упаковки. Может, это и не мировая революция, но такие небольшие истории успеха нам сейчас очень нужны, чтобы мы поверили в то, что наша кооперация может быть сильной.
— Насколько широка повестка форума?
— Если переходить на глобальный уровень, Россия и Индия совместно в мировой экономической повестке могут выступать движущей силой в том или ином направлении. Наша площадка — не политическая, а бизнес-ориентированная: предприятие взаимодействует с предприятием, муниципалитет с муниципалитетом, регионы России — с индийскими штатами. Участники собираются для совместных инициатив — гуманитарных, научно-технических, образовательных, спортивных, культурных, промышленных и сельскохозяйственных. В такой сложной международной обстановке мы проводим эти мероприятия с успехом. Татарстан делает это под руководством раиса республики, потому что это стратегически выверенный курс России, который Татарстан реализует.