«Это рынок, с которым необходимо работать, но для этого нужно создавать условия»

— Первое — это нефтехимия. У нас есть то, что нужно им, у них есть хорошее оборудование, в том числе газохимическое. В прошлом году «Татнефтехиминвест-холдинг» выпустил отчет по развитию нефтегазохимического рынка и возможностям для российских компаний на этом рынке. У нас прошел закрытый круглый стол с нефтяниками. В этом направлении видится большой пласт для работы с Индией. Второе направление — IT. Если взять любую крупную мировую компанию, будь то американская или китайская, среди ее руководителей и ведущих специалистов часто встречаются выходцы из Индии. Они очень сильные профессионалы. У нас же есть Иннополис, технопарки, принята программа по искусственному интеллекту.