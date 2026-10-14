Ростехнадзор требует от подрядчика приостановить ремонт трассы М5 под Ашой

Истец хочет признать подрядчика виновным в нарушении установленного порядка строительства и реконструкции трассы на участке 1548–1564 км в горнозаводской зоне региона (ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ). В качестве наказания ведомство просит приостановить деятельность на объекте на 90 суток. Заявление принято к производству, предварительное заседание назначено на 11 ноября 2026 года.