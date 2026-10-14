Ростехнадзор требует от подрядчика приостановить ремонт трассы М5 под Ашой
Иск подан на фоне попытки взыскать с компании 1,3 млрд рублей
Уральское управление Ростехнадзора подало иск к подрядчику ремонта федеральной трассы М5 «Урал» в Ашинском округе — АО «Донаэродорстрой» (Москва). Ведомство просит приостановить работы на объекте, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.
Истец хочет признать подрядчика виновным в нарушении установленного порядка строительства и реконструкции трассы на участке 1548–1564 км в горнозаводской зоне региона (ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ). В качестве наказания ведомство просит приостановить деятельность на объекте на 90 суток. Заявление принято к производству, предварительное заседание назначено на 11 ноября 2026 года.
В арбитражном суде области на данный момент рассматривается другой иск к АО «Донаэродорстрой», касающийся того же госконтракта. ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“» хочет взыскать с компании неосновательное обогащение в размере 837,9 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами в сумме 210 млн руб.