Разногласия на миллиард

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”» направило иски к АО «Донаэродорстрой» о взыскании почти 1,3 млрд руб. Требования связаны с госконтрактом на реконструкцию сложного участка трассы М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области стоимостью более 10 млрд руб. В управлении автодорог сообщили, что возникли «разногласия, касающиеся порядка исполнения обязательств подрядчика», и не исключили возможности заключения мирового соглашения. Суд уже принял к производству еще один иск ФКУ к подрядчику на сумму 281 млн руб. о взыскании неустойки по тому же контракту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик сдвинул срок исполнения спорного госконтракта на два года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Подрядчик сдвинул срок исполнения спорного госконтракта на два года

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Арбитражный суд Челябинской области поступил иск ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”» к АО «Донаэродорстрой» (Москва) о взыскании более 1 млрд руб. Определением от 23 июня заявление пока оставлено без движения. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным пресс-службы суда, истец намерен взыскать неосновательное обогащение в размере 837,9 млн руб. по государственному контракту на строительство и реконструкцию федеральной трассы М5 «Урал» Москва—Челябинск на участке 1548–1564 км в Ашинском районе, а также проценты за пользование чужими деньгами в сумме 210 млн руб. В течение месяца — до 23 июля истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

В ФКУ «Упрдор “Южный Урал”» пояснили, что подали иск «с целью разрешения разногласий сторон», и не исключили возможности договориться с ответчиком.

«Возникшие в ходе производства работ по контракту разногласия, касающиеся порядка исполнения обязательств подрядной организацией, сторона заказчика рассчитывает урегулировать в рамках соглашения сторон и внеюрисдикционном порядке. Юрисдикционный способ защиты федеральным заказчиком выбран в качестве наиболее объективного способа правоустанавливающей процедуры, обеспечивающего последующее неукоснительное исполнения решения сторонами»,— говорится в ответе управления на запрос “Ъ-Южный Урал”.

В учреждении подчеркнули, что иск и «последующие процедуры в рамках урегулирования спора» не отразятся на качестве работ по реконструкции участка федеральной трассы. «Работы на объекте продолжаются в соответствии с условиями государственного контракта»,— сообщили в ФКУ «Упрдор “Южный Урал”».

В АО «Донаэродорстрой» на момент подготовки материала не ответили на запрос о судебном споре.

В апреле ФКУ «Упрдор “Южный Урал”» направил еще один иск к АО «Донаэродорстрой» с суммой требований 100 тыс. руб. по тому же госконтракту. Это заявление суд сначала оставил без движения. Позже истец уточнил размер требований, увеличив его до 281 млн руб. 23 июня суд принял заявление к производству. В материалах дела говорится, что речь идет о взыскании неустойки за нарушение обязательств по контракту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов (АО «Донаэродорстрой») было создано в 1992 году в Ростове-на-Дону. С 2019 года АО зарегистрировано в Москве. Организация входит в группу строительных компаний «Дон». Чуть более 30% уставного капитала «Донаэродорстрой» принадлежит Алексею Кнышеву, 19,2% — Дмитрию Никоненко, 2,3% — Владимиру Кнышеву, 0,9% — Виктору Горбовскому. Компания занимается ремонтом, реконструкцией и строительством объектов дорожной инфраструктуры в разных регионах РФ. У организации имеется 24 филиала и обособленных подразделения в семи субъектах Федерации, больше всего в Ростовской области. С 2020 года компания заключила более 30 госконтрактов на общую сумму 46,5 млрд руб., из них четыре на сумму 8,7 млрд руб. в 2025 году. В 2024 году выручка «Донаэродорстроя» составила 22,7 млрд руб. (28,1 млрд в 2023 году), чистая прибыль — 307 6 млн руб. (986 млн).

Государственный контракт на реконструкцию 16 км федеральной трассы М5 в горнозаводской зоне Челябинской области был подписан 13 мая 2020 года. «Донаэродорстрой» стал единственным участником и победителем аукциона. Цена контракта тогда составила 8,8 млрд руб. Впоследствии стоимость работы выросла и сейчас составляет 10,7 млрд руб. Кроме того, в процессе исполнения изменился срок реконструкции. Изначально объект планировалось сдать в ноябре 2024 года, затем срок передвинули на ноябрь 2026 года.

Согласно информации об исполнении госконтракта, опубликованной на сайте госзакупок, на сегодня заказчик фактически оплатил подрядчику 6,69 млрд руб., при этом стоимость исполненных обязательств составляет 5,7 млрд руб.

В этом году ФКУ «Упрдор “Южный Урал”» предъявил «Донаэродорстрою» три претензии о выплате неустоек на общую сумму 1,65 млрд руб. Одна из них в размере 280,9 млн руб. направлена в марте за «просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом», две — в апреле на суммы 321,7 млн и 1,04 млрд руб. за «ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения». До этого с 2020 года заказчик выставил подрядчику три требования — каждое на 100 тыс. руб., два из которых были оплачены.

В рамках реконструкции ведется расширение сложного горного участка трассы М5 от границы Челябинской области с Башкирией и почти до реки Ук с двух до четырех полос. Госконтрактом предусмотрено строительство трех двухуровневых развязок и четырех мостов через реки Симгаза, Ардегель, Маяса, Трамшак. Кроме того, три существующих моста заменят на арочные пролетные строения.

Юлия Гарипова