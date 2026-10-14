Воронежец и экс-замглавы тамбовского Мичуринска может возглавить Ярославль

Алексею Михайлову 36 лет. Он родился в Воронеже и окончил специалитет Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, аспирантуру Воронежского государственного педагогического университета и магистратуру в Мичуринском государственном аграрном университете (МичГАУ). Значительная часть его профессиональной биографии связана с Тамбовской областью. Господин Михайлов свыше десяти лет трудился в МичГАУ, пройдя путь от преподавателя до проректора по административно-хозяйственной деятельности.

С 2022 года он перешел на муниципальную службу в администрацию Мичуринска Тамбовской области, где занимал должности заместителя и первого заместителя главы администрации города. На этих постах чиновник координировал вопросы коммунального комплекса — электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. В сферу его ответственности входили благоустройство и санитарное состояние городской территории, подготовка жилищно-коммунального хозяйства к зиме и обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.