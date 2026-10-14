Суд закрыл от прессы слушание дела экс-топ-менеджера «Корпорации СТС» Черных
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ процесс по уголовному делу бывшей главы совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Татьяне Черных предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас находится под домашним арестом.
Уголовное дело было возбуждено осенью 2025 года по факту хищения бюджетных средств Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»). Среди фигурантов дела — экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, бывший директор ОТСК Антон Боликов и экс-директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
По версии следствия, Татьяна Черных вместе с другими обвиняемыми похитила 144 млн руб. из бюджета под предлогом возмещения затрат ОТСК по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения и систем горячего и холодного водоснабжения. Ранее Татьяна Черных заявила, что ущерб уже возмещен.
Напомним, по искам Генпрокуратуры РФ суды изъяли в доход государства ряд активов Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС» и десятки других компаний.
Накануне суд начал рассматривать уголовное дело Алексея Боброва. Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Первый по тарифам».