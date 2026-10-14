Суд закрыл от прессы слушание дела экс-топ-менеджера «Корпорации СТС» Черных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга закрыл от СМИ процесс по уголовному делу бывшей главы совета директоров «Корпорации СТС» Татьяны Черных, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Татьяне Черных предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Она признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Сейчас находится под домашним арестом.