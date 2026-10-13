Первый по тарифам

Уголовное дело «Облкоммунэнерго» было возбуждено осенью 2025 года по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС». Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова. Ответчики пытались оспорить решения судов в апелляционных и кассационных инстанциях, однако каждый раз неудачно.