Первый по тарифам

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Урал

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В Екатеринбурге начали судить экс-совладельца «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва

13.10.2026, 15:16
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу дело первого фигуранта уголовного дела «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва. По версии следствия, он вместе с подельниками похитил 144 млн руб. из бюджета Свердловской области, ссылаясь на необходимость возмещения затрат в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, «дочка» «Облкоммунэнерго») по трем концессионным соглашениям. Алексей Бобров признал вину, заключил сделку со следствием и дал нужные для следствия показания. Судебные заседания будут проходить в закрытом от СМИ режиме.
Алексей Бобров на заседании суда

Алексей Бобров на заседании суда

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 13 октября начал рассматривать уголовное дело Алексея Боброва по существу. Алексей Бобров стал первым фигурантом уголовного дела о хищениях в «Облкоммунэнерго», который предстал перед судом. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ). Подсудимый находится под домашним арестом до 1 марта 2027 года.
В суде Алексей Бобров чувствовал себя расслабленно, медленно отвечал на вопросы судьи. Через несколько минут после начала заседания гособвинитель попросил закрыть процесс от СМИ, так как будут разглашаться детали расследования в отношении других лиц. Ходатайство поддержали Алексей Бобров и его адвокат. После заседания они отказались отвечать на вопросы журналистов.

Уголовное дело «Облкоммунэнерго» было возбуждено осенью 2025 года по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя структура «Облкоммунэнерго»). В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС». Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», общая капитализация которых составила почти 140 млрд руб., в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова. Ответчики пытались оспорить решения судов в апелляционных и кассационных инстанциях, однако каждый раз неудачно.

Алексей Бобров ранее признал вину и заключил сделку со следствием, поэтому его уголовное дело рассматривают отдельно, а он сам может рассчитывать на смягчение наказания — не более двух третей от максимальной санкции статьи — 10 лет лишения свободы.
По версии следствия, обвиняемые похитили 144 млн руб. из бюджета Свердловской области, ссылаясь на необходимость возмещения затрат в ОТСК по трем концессионным соглашениям, касающимся объектов теплоснабжения, систем горячей и холодной воды. Расследование дела «Облкоммунэнерго» началось с показаний бывшего министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Николая Смирнова, получившего пятилетний условный срок за взяточничество (ч.6 ст.290 УК РФ). Он дал показания, как заключались договоры концессии между правительством Свердловской области и ОТСК в 2023 и 2024 годах. По его словам, основную часть получаемых по концессии денег ОТСК направляла не на инвестиции и капитальные ремонты, а на оплату эксплуатационных расходов. «Тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду, а также водоотведение для ОТСК практически всегда были выше аналогичных показателей других организаций коммунального комплекса»,— пояснил Николай Смирнов.
По данным «Ъ-Урал», в деле «Облкоммунэнерго» у каждого фигуранта разное количество эпизодов: у Алексея Боброва, Татьяны Черных и Антона Боликова — один (хищение бюджетных средств через ОТСК), у Олега Чемезова — два (хищение бюджетных средств через ОТСК и мошенничество с грантами при благоустройстве пляжа Tava его бывшей жены Ирины Чемезовой), у Дмитрия Буданова — три (хищение бюджетных средств через ОТСК, присвоение 20 млн руб., выделенных на строительство полигона в Нижнем Тагиле, и хищение 10 млн руб. при поставках газа по заявлению АО «Уралсевергаз»).
На 14 октября назначено рассмотрение уголовного дела Татьяны Черных, которая признала вину и пошла на сделку со следствием. Ранее в суде она рассказала, что весь ущерб уже погашен благодаря накоплениям фигурантов дела и помощи родственников. В июне Свердловский арбитражный суд признал ОТСК банкротом.
Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, на которого дали показания фигуранты дела, с обвинениями не согласен. Его адвокат Николай Бердников назвал обвинения оговором ради заключения досудебного соглашения. «Благодаря ложным показаниям и оговорам Чемезова обвиняемые Бобров и Черных могут быть осуждены в особом порядке к более мягкому наказанию, хотя законных оснований для этого не имеется»,— пояснил адвокат. По его словам, в этой связи подана жалоба прокурору Свердловской области Борису Крылову.

Артем Путилов, Екатеринбург

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