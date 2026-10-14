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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Северо-Запад

Свидетель перешел в наступление

Мужа экс-главы петербургского ЦУРа Елены Никитиной госпитализировали после нападения в суде
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга перед началом заседания по делу о растрате 37,2 млн рублей на телеканале «Санкт-Петербург» произошел конфликт между свидетелем обвинения Евгением Пичугиным и одним из подсудимых — Сергеем Кожокаром, супругом бывшей главы городского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной. Господин Пичугин набросился на подсудимого и ударил его по голове. Пострадавшего госпитализировали, а с предполагаемым нападавшим беседует полиция. Суд отложил рассмотрение дела до 22 октября.
Сергей Кожокар (в центре), супруг бывшей главы городского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной

Сергей Кожокар (в центре), супруг бывшей главы городского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной

Полина Пучкова

Инцидент произошел утром 14 октября в коридоре Петроградского районного суда, где должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Никитиной, ее супруга Сергея Кожокара, блогера Николая Камнева и бывших руководителей АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), учредителя телеканала «Санкт-Петербург».
На заседании должен был выступить свидетель обвинения Евгений Пичугин. Однако до начала слушания он подошел к Сергею Кожокару, что-то сказал, а затем ударил подсудимого.
По информации ЗАКС.Ру, в разговоре с судебными приставами господин Пичугин отрицал факт нападения, утверждая, что Сергей Кожокар сам упал на пол. Он также заявил, что давно знаком с подсудимым. При этом характер их отношений и обстоятельства произошедшего пока не установлены, как и мотивы нападения.
Медики осмотрели господина Кожокара, после чего приняли решение о госпитализации. Фельдшер вывел подсудимого из здания суда. В этот момент его глаза были закрыты, лицо было отекшим. Сергея Кожокара доставили в больницу. С Евгением Пичугиным после происшествия беседовали сотрудники полиции.
Судья Ирина Гречишко объявила, что рассмотрение дела откладывается из-за «форс-мажора». Следующее заседание назначено на 22 октября. Адвокаты предполагают и перенос заседания на другую дату, если окажется, что у подсудимого сотрясение мозга и он не может присутствовать в суде.
Евгений Пичугин должен был дать показания в качестве свидетеля обвинения. «Фонтанка» называет его участником операций по обналичиванию средств, фигурирующих в материалах уголовного дела.
По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство АО «ГАТР» заключило договоры с частным фондом, связанным с блогером Николаем Камневым, на размещение адаптированных материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Следователи считают, что предусмотренные договорами работы были выполнены лишь частично, однако средства перечислили в полном объеме на основании документов с недостоверными сведениями. Впоследствии часть денег, по версии обвинения, была выведена через подконтрольные участникам схемы организации и индивидуальных предпринимателей.
По делу проходят бывшая руководитель петербургского ЦУР Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, экс-гендиректор ГАТР Борис Петров и его бывший заместитель Сергей Сыров. Никитиной и Камневу вменяют растрату и легализацию денежных средств, Петрову и Сырову — растрату, Кожокару — легализацию. Производство в отношении еще одного фигуранта, бывшего депутата петербургского Законодательного собрания и экс-главы телеканала Александра Малькевича, ранее было приостановлено после заключения им контракта на прохождение военной службы.
На предыдущих заседаниях суд подробно разбирал, как была организована работа команды Никитиной и каким образом финансировалось продвижение материалов в соцсетях. В частности, бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказал, что получал от Сергея Кожокара и Елены Никитиной наличные и переводы на личную карту для оплаты публикаций в сторонних сообществах. Общую сумму прошедших через него средств он оценил в 10–15 млн рублей. Другой свидетель, Ростислав Шипицын, сообщил, что обналичивал средства через ИП своего племянника и передавал их Кожокару. На заседании 6 октября суд также огласил прежние показания дизайнера Александра Егорова, согласно которым тот получил от связанного с Камневым фонда более 14 млн рублей и передал большую часть денег Кожокару, оставив себе вознаграждение. При этом непосредственно в суде Егоров отрицал участие в обналичивании. Еще один свидетель, Роман Щукин, рассказал о мониторинге негативных комментариев в адрес городских властей и распространении информационных материалов через блогеров.
Защита фигурантов настаивает, что работы по размещению материалов действительно проводились. В частности, допрошенные сотрудники рассказывали о публикациях в социальных сетях и объясняли, почему в них могли отсутствовать прямые ссылки на телеканал «Санкт-Петербург».

Авторы

  • Полина Пучкова
    Полина Пучкова
    корреспондент отдела политики и общества