Свидетель перешел в наступление
Мужа экс-главы петербургского ЦУРа Елены Никитиной госпитализировали после нападения в суде
В Петроградском районном суде Санкт-Петербурга перед началом заседания по делу о растрате 37,2 млн рублей на телеканале «Санкт-Петербург» произошел конфликт между свидетелем обвинения Евгением Пичугиным и одним из подсудимых — Сергеем Кожокаром, супругом бывшей главы городского Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной. Господин Пичугин набросился на подсудимого и ударил его по голове. Пострадавшего госпитализировали, а с предполагаемым нападавшим беседует полиция. Суд отложил рассмотрение дела до 22 октября.
Инцидент произошел утром 14 октября в коридоре Петроградского районного суда, где должно было продолжиться рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Никитиной, ее супруга Сергея Кожокара, блогера Николая Камнева и бывших руководителей АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР), учредителя телеканала «Санкт-Петербург».
На заседании должен был выступить свидетель обвинения Евгений Пичугин. Однако до начала слушания он подошел к Сергею Кожокару, что-то сказал, а затем ударил подсудимого.
По информации ЗАКС.Ру, в разговоре с судебными приставами господин Пичугин отрицал факт нападения, утверждая, что Сергей Кожокар сам упал на пол. Он также заявил, что давно знаком с подсудимым. При этом характер их отношений и обстоятельства произошедшего пока не установлены, как и мотивы нападения.
Медики осмотрели господина Кожокара, после чего приняли решение о госпитализации. Фельдшер вывел подсудимого из здания суда. В этот момент его глаза были закрыты, лицо было отекшим. Сергея Кожокара доставили в больницу. С Евгением Пичугиным после происшествия беседовали сотрудники полиции.
Судья Ирина Гречишко объявила, что рассмотрение дела откладывается из-за «форс-мажора». Следующее заседание назначено на 22 октября. Адвокаты предполагают и перенос заседания на другую дату, если окажется, что у подсудимого сотрясение мозга и он не может присутствовать в суде.
Евгений Пичугин должен был дать показания в качестве свидетеля обвинения. «Фонтанка» называет его участником операций по обналичиванию средств, фигурирующих в материалах уголовного дела.
По версии следствия, в 2020–2021 годах руководство АО «ГАТР» заключило договоры с частным фондом, связанным с блогером Николаем Камневым, на размещение адаптированных материалов телеканала «Санкт-Петербург» в интернете. Следователи считают, что предусмотренные договорами работы были выполнены лишь частично, однако средства перечислили в полном объеме на основании документов с недостоверными сведениями. Впоследствии часть денег, по версии обвинения, была выведена через подконтрольные участникам схемы организации и индивидуальных предпринимателей.
По делу проходят бывшая руководитель петербургского ЦУР Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, экс-гендиректор ГАТР Борис Петров и его бывший заместитель Сергей Сыров. Никитиной и Камневу вменяют растрату и легализацию денежных средств, Петрову и Сырову — растрату, Кожокару — легализацию. Производство в отношении еще одного фигуранта, бывшего депутата петербургского Законодательного собрания и экс-главы телеканала Александра Малькевича, ранее было приостановлено после заключения им контракта на прохождение военной службы.
На предыдущих заседаниях суд подробно разбирал, как была организована работа команды Никитиной и каким образом финансировалось продвижение материалов в соцсетях. В частности, бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказал, что получал от Сергея Кожокара и Елены Никитиной наличные и переводы на личную карту для оплаты публикаций в сторонних сообществах. Общую сумму прошедших через него средств он оценил в 10–15 млн рублей. Другой свидетель, Ростислав Шипицын, сообщил, что обналичивал средства через ИП своего племянника и передавал их Кожокару. На заседании 6 октября суд также огласил прежние показания дизайнера Александра Егорова, согласно которым тот получил от связанного с Камневым фонда более 14 млн рублей и передал большую часть денег Кожокару, оставив себе вознаграждение. При этом непосредственно в суде Егоров отрицал участие в обналичивании. Еще один свидетель, Роман Щукин, рассказал о мониторинге негативных комментариев в адрес городских властей и распространении информационных материалов через блогеров.
Защита фигурантов настаивает, что работы по размещению материалов действительно проводились. В частности, допрошенные сотрудники рассказывали о публикациях в социальных сетях и объясняли, почему в них могли отсутствовать прямые ссылки на телеканал «Санкт-Петербург».