Свидетель перешел в наступление

На предыдущих заседаниях суд подробно разбирал, как была организована работа команды Никитиной и каким образом финансировалось продвижение материалов в соцсетях. В частности, бывший сотрудник телеканала Степан Карпушин рассказал, что получал от Сергея Кожокара и Елены Никитиной наличные и переводы на личную карту для оплаты публикаций в сторонних сообществах. Общую сумму прошедших через него средств он оценил в 10–15 млн рублей. Другой свидетель, Ростислав Шипицын, сообщил, что обналичивал средства через ИП своего племянника и передавал их Кожокару. На заседании 6 октября суд также огласил прежние показания дизайнера Александра Егорова, согласно которым тот получил от связанного с Камневым фонда более 14 млн рублей и передал большую часть денег Кожокару, оставив себе вознаграждение. При этом непосредственно в суде Егоров отрицал участие в обналичивании. Еще один свидетель, Роман Щукин, рассказал о мониторинге негативных комментариев в адрес городских властей и распространении информационных материалов через блогеров.