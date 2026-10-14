Бюджетный долг в размере 3 млрд рублей списали Белгородской области

Сообщается, что в текущем году Белгородской области предусмотрен казначейский инфраструктурный кредит в размере около 1 млрд руб., дотации на сумму более 3,5 млрд руб. и свыше 55 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов. В частности, по решению правительства РФ региону выделили 12 млрд руб. на обеспечение жильем граждан, полностью утративших свои дома в результате обстрелов.