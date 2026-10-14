Бюджетный долг в размере 3 млрд рублей списали Белгородской области
14.10.2026, 12:12
Белгородской области списали 3 млрд руб. задолженности по отдельным бюджетным кредитам в рамках федеральной программы списания двух третей долгов регионов. Еще 1 млрд руб. оставшейся задолженности планируется погасить позднее: срок выплаты перенесут с 2026–2029 годов на 2030–2033 годы. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ по итогам рабочей встречи министра финансов Антона Силуанова с губернатором Александром Шуваевым.
Высвободившиеся после списания средства направили на поддержку участников СВО и членов их семей.
Сообщается, что в текущем году Белгородской области предусмотрен казначейский инфраструктурный кредит в размере около 1 млрд руб., дотации на сумму более 3,5 млрд руб. и свыше 55 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов. В частности, по решению правительства РФ региону выделили 12 млрд руб. на обеспечение жильем граждан, полностью утративших свои дома в результате обстрелов.
Сегодня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что на рабочей встрече Александра Шуваева и Антона Силуанова обсуждалось снижение поступлений налога на прибыль и НДФЛ в Белгородской области. По словам господина Шуваева, это связано прежде всего со снижением прибыльности металлургических предприятий. В результате в 2026-м областной бюджет недополучит около 14 млрд руб.