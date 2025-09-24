Край не вывозит

В Краснодарском крае с 2020 года реализуют комплекс мероприятий, направленных на модернизацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Одна из главных задач — добиться к 2030 году сортировки 100% собранного мусора, переработки 50% отходов и сократить полигонное захоронение. Власти уверены, что с поставленными целями справятся в срок. Эксперты в успехе реформы сомневаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае до 2030 года реализуют региональную программу в области обращения с отходами. Общий объем финансирования составит 36,8 млрд руб., следует из приказа, опубликованного на сайте администрации региона.

Программа предусматривает строительство девяти объектов по обращению с ТКО. В формате концессии возведут комплексы «Запад» в Анапе, «Север» в Староминском районе, «Центральный» в поселке Двубратском и «Юг» в Туапсе. В рамках инвестпроектов создадут КПО «Копанской», «Ресурс» в Абинском районе, «Флагман» в Брюховецком, «Восток» в Армавире и мусоросортировочный комплекс «Динской».

К реализации подключатся предприятия «Мусороуборочная компания», «Экоцентр», «Крайжижомресурс», «Терра-Н», «Универсал», «ПрофиСервис» и региональные операторы по обращению с отходами.

На Кубани ежегодно собирают 2,6 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

«Региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами принимаются все меры во избежание негативной обстановки в сфере обращения с ТКО. За прошедший период 2025 года закуплено 127 единиц спецтехники. Органы местного самоуправления совместно с региональными операторами приобрели 4919 контейнеров для смешанного ТКО, организовали 215 контейнерных площадок. Работа продолжается»,— рассказали в ведомстве.

За первое полугодие 2025 года АО «Мусороуборочная компания» собрала 354,7 тыс. т ТКО с территории краснодарской зоны деятельности (на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), из них прошли сортировку 62%, передано на утилизацию свыше 17,8 тыс. т вторичных материальных ресурсов (ВМР, отходы производства и потребления, которые после соответствующей подготовки — сортировка, переработка — могут быть использованы повторно в хозяйственной деятельности для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг). Об этом «Ъ-Кубань»» рассказал первый заместитель генерального директора компании Виктор Красницкий. По его словам, за первые шесть месяцев 2024 года собрано 324,8 тыс. т ТКО, прошли сортировку 50%, передано на утилизацию свыше 12 тыс. т ВМР. За первое полугодие 2023 года аналогичные показатели составили 291 тыс. т ТКО, 24% и 6,3 тыс. т ВМР соответственно.

«Динамика роста количества твердых коммунальных отходов связана с инфраструктурным развитием города, увеличением количества жителей, проживающих на территории муниципального образования. Увеличение показателя по сортировке отходов отвечает поставленным целям перед отраслью обращения с твердыми коммунальными отходами национальным проектом “Экология” — сортировка твердых коммунальных отходов к 2030 году должна составить 100%. Увеличение количества ТКО, направляемых на утилизацию, способствует снижению нагрузки на окружающую среду, формирует основу для развития экономики замкнутого цикла»,— комментирует Виктор Красницкий.

Разобрали по сортам

В минТЭК и ЖКХ Краснодарского края рассказали, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году сортировать все 100% образующихся отходов, 50% направлять на захоронение. «Для достижения этой задачи реализуются проекты по созданию соответствующих объектов и внедряется раздельный сбор отходов. На территории Краснодарского края организовано 178 пунктов приема вторичного сырья. По итогам 2024 года 47% отходов края проходят сортировку, из них направлено на утилизацию 58 тыс. т ВМР»,— добавили в ведомстве.

Сортировку мусора все активнее внедряет бизнес.

Сочинский горный курорт «Роза Хутор» с весны 2018 года отправляет отходы на переработку. «С этого момента и до 30 июня 2025 года мы направили на переработку 1 253 516 кг картона и бумаги, 64 865 кг пластика, 256 680 кг стекла. Таким образом, в этом году объем отходов, направляемых с территории Курорта на утилизацию, преодолел порог в 1,5 тыс. т»,— рассказывает директор по устойчивому развитию сочинского горного курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

«Эти показатели одновременно и относительно небольшие, если сравнивать их с мощностями крупных перерабатывающих предприятий, и значительные, если рассматривать их в свете проблем экологического и экономического характера. К тому же, благодаря этой работе, курорт вместе со своим бизнес-сообществом (отелями, ресторанами, кафе и магазинами) получает существенную экономию на оплате услуг по удалению ТКО»,— добавляет эксперт.

Сортируют мусор и в АО «Сочи-Парк». Как рассказывают в пресс-службе компании, отходы делят на несколько фракций: пластик (бутылки, упаковочная пленка, крышечки), алюминиевые банки и смешанные отходы. Для этого на гостевой территории Сочи Парка установлены трехсекционные урны с инфографикой и автоматизированные фандоматы, которые принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. «В дальнейшем собранные отходы пластика и алюминия попадают в наш досортировочный центр — один из первых в Сочи, открывшийся в апреле 2023 года. Здесь происходит досортировка и прессование отходов, образующихся в парке для дальнейшей передачи на утилизацию на заводы»,— уточняют в пресс-службе АО «Сочи-Парк».

В операционной деятельности предприятия организован раздельный сбор картона, дерева, металла, пластика и пленки, шин, крупногабаритных отходов, опасных отходов I и II класса (люминесцентные лампы и батарейки). Вывоз этих отходов осуществляется 6-ю подрядными организациями в соответствии с заключенными договорами.

В прошлом году собрано 42,2 т картона, 14 т пластика и пленки, 145 кг лома алюминиевых банок, 218,6 т древесины и сена, 3,45 т металла. За 8 месяцев 2025 года: 30,47 т картона, 9,64 т пластика и пленки, 80,56 кг лома алюминиевых банок, 111,8 т древесины и сена, 7,1 т металла. Экономия предприятия от работы экологической службы в 2024 году составила 4,9 млн руб., за 8 месяцев 2025 года — 3,4 млн руб.

Компания «ОТЭКО» с 2022 года ведет работу по выделению полезных фракций вторичных ресурсов из общей массы отходов для уменьшения объема образования отходов и как следствие снижения негативного воздействия на окружающую среду. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал Владимир Степанов, директор по безопасности производства компании «ОТЭКО».

На территории компании накопление всех видов отходов осуществляется на специализированных площадках. Отходы I и II класса опасности — отработанные ртутные лампы и аккумуляторы — передаются на утилизацию и обезвреживание Федеральному экологическому оператору (ФГУП «ФЭО»), твердые коммунальные отходы — Региональному оператору ООО «Экотехпром». Нефтесодержащие отходы, строительные, отходы от автотранспорта передаются на утилизацию лицензированным организациям Краснодарского края. Накопленные вторичные ресурсы — картон, бумага, пластик направляются на переработку, что позволяет использовать их повторно.

«Проект по сбору вторичных ресурсов — это также повышение экологической культуры, формирующей у сотрудников привычку раздельного накопления вторичного сырья не только в рамках предприятия, но и в обычной жизни. ОТЭКО также занимается популяризацией темы раздельного накопления вторсырья среди жителей Таманского полуострова — специалисты компании проводят экологические уроки в детских садах и школах с интерактивной игрой “Раздельный сбор отходов”, инициируют экологические субботники», — рассказывает Владимир Степанов.

В конце 2024 года в компании «ОТЭКО» усовершенствовали процесс накопления вторичных ресурсов — установили гидравлический пресс, который позволил увеличить объемы передаваемого картона в три раза по сравнению с 2023 годом — до 12 т. Всего же в 2024-2025 годах передано на переработку 19,3 т картона, 17,2 т бумаги и 2,9 т пластика.

Если бизнес, преимущественно средний и крупный, серьезно озадачился проблемой сбора вторичных ресурсов, то в масштабах края, включая МКД, кафе, бары, бизнес-центры, отели и т. д., в этом плане наблюдается стагнация, считает специалист по внедрению раздельного сбора вторично-материальных ресурсов ООО «Естественный отбор» Мария Федоренко.

«Облагораживаются мусорные контейнерные площадки — ну и все. Сетки для пластика систематически переполнены, контейнеров для макулатуры крайне мало, а их конструкция внушает сомнения в том, что она доедет до места назначения. О контейнерах для стеклобоя, а тем более органики я пока только мечтаю»,— констатирует эксперт.

По ее словам, обязанность внедрения РСО наложена на регоператора, экономика которого в идеале должна быть направлена на модернизацию полигона, обслуживающей техники, установку печей, поскольку мусор при сортировке дает только небольшой процент вторичных ресурсов, пригодных к использованию и продаже соответственно.

«Пока в крае только регоператор может устанавливать и обслуживать контейнеры для РСО, а это процесс очень дорогой. Можно сказать, что огромной машине сказали стать теплоходом и дали срок год. Вот мы и видим результат. Экология — это не бизнес, это ответственность»,— подчеркивает Мария Федоренко.

Рентабельность предприятия по сбору, сортировке и переработке сырья, по словам, эксперта, крайне мала, что не интересно для бизнеса. В области переработки очень много заготовителей, перекупщиков ВМР, но им тоже экономически не интересно за свой счет выставлять контейнеры, оборудовать правильную сортировку, нанимать дополнительный персонал и машины.

«Я убеждена, что только муниципальные предприятия на местных уровнях могут справится с поставленной президентом задачей. При этом создавать подобное предприятие необходимо, не оглядываясь на переработку в Европе, а анализируя наш менталитет, опираясь на основы обращения с ВРМ, заложенные в СССР, анализируя наш рынок сбыта, рассматривая возможность импорта. При создании предприятия для работы с РСО нужно привлекать людей, работающих с ВМР, хотя бы для консультаций. Сетчатый контейнер на улице для макулатуры тому доказательство»,— считает Мария Федоренко.

«Все объекты физически и морально устарели»

По данным минТэк и ЖКХ Краснодарского края, в регионе функционируют 10 лицензированных полигонов (в Краснодаре, Новороссийске, Темрюке, Армавире, Тимашевске, Кропоткине, Белореченске, Ейске, станицах Староминской, Каневской) и два объекта размещения допущены к эксплуатации до 1 января 2026 года без разрешительной документации. В крае эксплуатируется 13 объектов по обработке (сортировке) ТКО, общей мощностью 1,5 млн т в год. «Все объекты физически и морально устарели»,— признают в ведомстве.

В Южном межрегиональном управлении Росприроднадзора отмечают, что в Краснодарском крае существует дефицит мощностей по размещению (захоронению) отходов. «Ряд полигонов ТКО эксплуатируется с исчерпанием проектной вместимости. Соответствующая информация неоднократно направлялась в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для учета и использования при корректировки Территориальной схемы в области обращения с отходами»,— говорят в ведомстве.

В Мусороуборочной компании добавляют, что отмечается дефицит контейнерных площадок и недостаточная инициативность их создания на территории новых районов застройки, садовых товариществ.

«Еще одним из существенных проблемных вопросов, касающихся деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, является размещение в местах (площадках) накопления отходов, не являющихся твердыми коммунальными, — это отходы от обрезки деревьев (ветки, листва, древесные отходы), отходы строительства и сноса. В соответствии с позицией министерства природных ресурсов и экологии РФ такие отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене»,— поясняет Виктор Красницкий.

По мнению руководителя постоянной рабочей группы по экологии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края Евгения Витишко, «мусорная реформа» в Краснодарском крае провалена. «Начиная с 2019 года на Кубани не создано ни одного нового объекта утилизации ТКО — по причинам недостаточного внимания регулятора к самим региональным операторам и их работе, к местам размещения объектов и общественному мнению. Благие начинания, связанные с раздельным сбором (пластика), превратились в фарс, большая часть контейнеров (сеток) во всех районах края сломались на начальном этапе эксплуатации и не могли выполнять свои функции. Каждый курортный сезон на побережье контейнеры постоянно переполнены, что в первую очередь связанно с недостаточным количеством специализированного транспорта для сбора и логистическими проблемами. А это создает негативное отношение к курортам Краснодарского края»,— комментирует эксперт.

По его наблюдениям, мусорные полигоны работают, как минимум, с периодическим нарушением санитарного и природоохранного законодательства, что ощущают местные жители и фиксируют контролирующие органы. «Только за последние полгода горели новороссийский полигон на горе Щелба (на нем сошел оползень в лес), армавирский полигон в поселке Глубокий, полигон Двубратский около Усть-Лабинска»,— говорит эколог.

В области обращения с отходами край принимает участие в трех федеральных проектах: «Чистая Страна» и «Комплексная система обращения с отходами» в рамках национального проекта «Экология» и «Генеральная уборка». «Но напомню, что на 2013 год на Кубани было более 300 свалок. На сегодняшний день в процессе рекультивации находятся четыре крупных закрытых полигона ТКО в Краснодаре, Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, а также в поселке Кабардинка и свалка близ Верхневеденеевского в Белореченском районе. Остальные места даже не включены в реестр объектов накопленного вреда и в ближайшее время в программы рекультивации не попадут»,— подчеркивает Евгений Витишко.

«Превратить отходы из проблемы в экономический ресурс»

Дмитрий Колосов считает, что прогресс будет заметным, когда система обращения с отходами предоставит возможность направлять перерабатываемые отходы на утилизацию всем желающим.

«Такая трансформация может быть обеспечена только посредством наладки системы расширенной ответственности производителей потребительских товаров, в цену которых закладываются расходы на утилизацию отходов. Этими деньгами финансируются самые смелые и прогрессивные проекты в области ответственного обращения с отходами, примеры которых мы видим в некоторых передовых странах. Россия с недавних пор внедряет систему расширенной ответственности производителей, процесс идет не гладко, но рано или поздно мы увидим качественные изменения»,— считает эксперт.

Замглавы Российского экологического общества по коммуникациям Марат Исмаилов обращает внимание на высокую нагрузку на регион в связи с ежегодно растущим турпотоком. «Ситуация с ТКО в Краснодарском крае является одним из ключевых индикаторов экологического и социального благополучия всего Юга России. Регион с высокой плотностью населения и мощнейшим турпотоком испытывает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Последние годы стали временем глубокого переформатирования всей системы — от простого вывоза мусора на полигоны к созданию комплексной отрасли по обращению с отходами»,— говорит эксперт.

По словам Марата Исмаилова, острее всего проблемы отрасли проявляются в курортных городах, где нагрузка в пиковые месяцы возрастает в разы. Яркий пример — Геленджик. «Если в 2024 году здесь ежедневно вывозилось около 480 т отходов, то 2025-м, в пиковые дни этот показатель приближается к 550 т в сутки. Работа в условиях такой нагрузки требует слаженных действий от всех участников процесса», — говорит эксперт. Он отмечает, что ответом на этот вызов стал комплекс мер, который реализует «Южный региональный оператор». За последние два года закуплено и установлено более 3 тыс. контейнеров, а парк спецтехники пополнился десятками новых единиц.

«Следующий шаг по реализации мусорной реформы в крае — развитие именно перерабатывающей промышленности. Сортировка — это лишь первый этап. Создание в регионе мощностей по глубокой переработке вторичного сырья позволит замкнуть цикл и превратить отходы из проблемы в экономический ресурс»,— считает Марат Исмаилов.

Маргарита Синкевич