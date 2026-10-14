МЭА сообщило о падении мирового экспорта дизтоплива на 13%
14.10.2026, 11:53
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тыс. баррелей в сутки, или на 13% год к году. По данным агентства, объем экспорта составил 4,7 млн баррелей в сутки против 5,4 млн баррелей годом ранее.
Поставки из России и стран Ближнего Востока сократились на 1,3 млн баррелей в сутки — этот спад, по данным МЭА, лишь частично компенсировали другие поставщики. Ситуация на мировом рынке дизельного топлива, по оценке агентства, осталась напряженной.