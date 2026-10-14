МЭА сообщило о падении мирового экспорта дизтоплива на 13%

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что мировой экспорт дизельного топлива в сентябре снизился на 700 тыс. баррелей в сутки, или на 13% год к году. По данным агентства, объем экспорта составил 4,7 млн баррелей в сутки против 5,4 млн баррелей годом ранее.