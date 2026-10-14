В Кольцово предупредили о сбоях в работе онлайн-табло
На сайте аэропорта Кольцово в Екатеринбурге не обновляются данные онлайн-табло. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, проблемы в работе расписания связаны с «внешними причинами».
Аэропорт при этом работает штатно, отправляя и принимая рейсы. «Система информирования в здании нашего аэровокзального комплекса функционирует в полном объеме. Уточнить статус рейса в период ограничений в работе онлайн-табло вы можете по телефону +7 982 74 03 770»,— говорится в сообщении.
Утром и ночью жители Свердловской области жаловались на проблемы в работе мобильного интернета, у некоторых они наблюдаются до сих пор. Операторы связи заявили, что перебои не связаны с работой их оборудования, а происходят по независящим от них обстоятельствам и связаны с мерами безопасности.