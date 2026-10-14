Свердловчане пожаловались на сбои мобильного интернета ночью и утром

Жители Екатеринбурга и Свердловской области пожаловались на серьезные проблемы с подключением к мобильному интернету ночью и утром 14 октября, сообщили читатели «Ъ-Урал». В этот период у абонентов крупных операторов, МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2, а также «Мотив», открывались только сайты из «белого списка».