Свердловчане пожаловались на сбои мобильного интернета ночью и утром
14.10.2026, 10:37
Жители Екатеринбурга и Свердловской области пожаловались на серьезные проблемы с подключением к мобильному интернету ночью и утром 14 октября, сообщили читатели «Ъ-Урал». В этот период у абонентов крупных операторов, МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2, а также «Мотив», открывались только сайты из «белого списка».
По данным портала Е1, операторы Т2, «Мегафон» и «Мотив» заявили, что перебои с мобильным интернетом не связаны с работой их оборудования, а происходят по независящим от них обстоятельствам и связаны с мерами безопасности в Свердловской области. Повлиять на сроки их действия операторы не могут, они посоветовали для доступа к интернету подключиться к Wi-Fi. Они также подчеркнули, что ресурсы, входящие в «белые списки», доступны без ограничений.
Сейчас доступ к мобильному интернету восстановлен, однако у некоторых пользователей он по-прежнему ограничен.