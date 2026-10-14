Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил гонку снайперов НХЛ
14.10.2026, 11:24
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил две шайбы в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипег Джетс». Форвард с восемью голами занял первое место в списке лучших снайперов текущего сезона.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Джетс». В составе победителей дубль сделал Коул Перфетти, по разу отличились Марк Шайфли, Кайл Коннор и Коул Кепке, которому ассистировал Владислав Наместников.
Всего на счету Кирилла Капризова 11 очков (8 шайб + 3 передачи) в семи играх. В гонке снайперов после него идут американец Кайл Коннор, канадец Алексис Лафренье («Нью-Йорк Рейнджерс») и россиянин Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс») — они поразили ворота соперников по семь раз.
«Виннипег» с девятью очками в шести матчах занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота», набравшая то же количество баллов в семи встречах, идет третьей.