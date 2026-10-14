Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавил гонку снайперов НХЛ

Всего на счету Кирилла Капризова 11 очков (8 шайб + 3 передачи) в семи играх. В гонке снайперов после него идут американец Кайл Коннор, канадец Алексис Лафренье («Нью-Йорк Рейнджерс») и россиянин Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерс») — они поразили ворота соперников по семь раз.