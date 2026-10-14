На проведение гала-концерта конкурса танца «Баик» направят около 1,5 млн рублей

Мероприятие пройдет 14 ноября в Государственном концертном зале «Башкортостан». Как указано в документации, гала-концерт «как феерическое шоу» должен включать в себя массовое мероприятие с участием от 150 до 250 человек —победителей, номинантов, приглашенных артистов и ансамблей. Мероприятие должно пропагандировать хореографическое башкирское народное искусство, прививать у зрителей хороший танцевальный вкус, знакомить их с разнообразными стилями народного танца.