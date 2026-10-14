Участнику убийства вице-мэра Новосибирска назначили семь лет условно
К семи годам условно с испытательным сроком пять лет суд приговорил Рината Ганеева, одного из участников убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году. Дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке, поскольку обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.
В июне вынесли приговор еще одному участнику убийства вице-мэра Виталию Зайцеву. Суд учел его сотрудничество со следствием и к предыдущему сроку в 20 лет, который у Виталия Зайцева уже был, добавил всего полгода. Это решение вступило в законную силу.
Отдельно по делу об убийстве чиновника судят лидера преступного сообщества Новосибирска Александра Трунова и предполагаемого киллера Сергея Камарницкого, которые отрицают вину.
Вице-мэра застрелили 7 августа 2001 года. Раскрыть резонансное дело удалось только в 2024 году. В причастности к убийству чиновника обвинили Александра Трунова, отбывающего сейчас 22-летний срок за создание преступной организации и заказные убийства, и трех бывших участников его банды.
Сергей Камарницкий, согласно версии следствия, разрядил автоматный рожок в чиновничью «Волгу», Ринат Ганеев исполнял роль водителя киллера, Виталий Зайцев во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой, а затем распилил на части и утопил в Оби автомат Калашникова, из которого был застрелен вице-мэр.
Вице-мэра, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Чиновник, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самой крупной в Сибири барахолки), якобы обещал «труновским» ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.