Участнику убийства вице-мэра Новосибирска назначили семь лет условно

К семи годам условно с испытательным сроком пять лет суд приговорил Рината Ганеева, одного из участников убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году. Дело рассматривалось в особом (упрощенном) порядке, поскольку обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, рассказали «Ъ-Сибирь» источники, знакомые с ходом судебного разбирательства.