Приговор участнику убийства вице-мэра Новосибирска вступил в силу

Вступил в законную силу приговор Виталию Зайцеву, предполагаемому участнику убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова. Информация об этом появилась в картотеке Новосибирского райсуда.

29 июля суд назначил обвиняемому девять лет колонии. Путем частичного сложения с другим приговором, вынесенным в 2012 году также за убийства, окончательное наказание составило 20,5 года. Фактически к предыдущему сроку — 20 годам — Виталию Зайцеву добавили всего полгода. Решение не оспорила ни одна из сторон. Судебный процесс проходил в особом (упрощенном) порядке, поскольку обвиняемый заключил соглашение о сотрудничестве.

В причастности к убийству чиновника обвиняют новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего сейчас 22-летний срок за создание преступного сообщества, и трех бывших участников его банды — Сергея Камарницкого, Рината Ганеева и Виталия Зайцева. Решение по другим фигурантам этого дела пока не принято.

Вице-мэра застрелили 7 августа 2001 года. Раскрыть резонансное дело удалось только в 2024 году. Чиновника, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Игорь Беляков, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самой крупной в Сибири барахолки), якобы обещал «труновским», крышевавшим торговцев, ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.

Илья Николаев