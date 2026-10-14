В Орле не нашлось желающих охранять школы и детсады за 75 млн рублей

Техническое задание было рассчитано на охрану детских садов и школ в период с 11 января по 30 декабря 2027 года. Общий объем услуг по семи закупкам составил почти 300 тыс. человеко-часов. Охранникам учреждений разрешено использовать специальные средства отечественного производства, в том числе резиновые дубинки и наручники. Наличие оружия не предусмотрено.