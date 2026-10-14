В Орле не нашлось желающих охранять школы и детсады за 75 млн рублей
14.10.2026, 11:16
Сразу семь конкурсов на оказание охранных услуг для образовательных учреждений Орла были признаны несостоявшимися: на участие в закупках не поступило ни одной заявки. Совокупная максимальная цена контрактов составляла около 74,8 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».
Техническое задание было рассчитано на охрану детских садов и школ в период с 11 января по 30 декабря 2027 года. Общий объем услуг по семи закупкам составил почти 300 тыс. человеко-часов. Охранникам учреждений разрешено использовать специальные средства отечественного производства, в том числе резиновые дубинки и наручники. Наличие оружия не предусмотрено.
Заказчиком выступало муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Орла», а размещала закупки администрация города.