В Краснодаре капитально отремонтируют 177 домов в 2026 году

В 2026 году в Краснодаре планируют капитально отремонтировать 177 домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В программу по ремонту входят 177 домов и 511 видов работ. На большинстве МКД отремонтируют фасады и крыши, а также более 283 внутридомовых инженерных систем и заменят 94 лифта.

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, при проведении работ подрядчики используют отечественные материалы и оборудование. В частности, лифты местного производства. Он отметил, что благодаря этому в случае поломки не должно возникать сложностей с поиском и заменой деталей, чтобы провести ремонт в кратчайшие сроки.

В прошлом году в планы по капитальному ремонту включили 254 МКД, специалисты выполнили 544 вида работ. Почти на каждом втором доме в порядок привели крышу или фасад, отремонтировали более 200 внутридомовых инженерных систем и выполнили капитальный ремонт трех фундаментов и двух подвалов. В 19 МКД заменили 82 лифта.

Как отметил генеральный директор Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил Лысенко, в 2026 году по сравнению с прошлым годом акцент смещается в сторону комплексного обновления зданий. Сейчас контракты заключены по 139 домам, еще по 15 объектам договоры находятся в стадии подписания. По десяти МКД работы уже завершены, а в 51 многоэтажке проводят строительно-монтажные работы.

«Кроме того, благодаря изменению в законодательстве стала проще процедура включения в план домов — объектов культурного наследия. Так, в 2025 году в плане девять домов с таким статусом. Строительно-монтажные работы завершены на девяти из них»,— отмечают в пресс-службе администрации Краснодара.

Алина Зорина