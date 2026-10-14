КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР не будут предлагать кандидата на пост мэра Ярославля

«Мы провели бюро обкома, на котором подтвердили нашу позицию, что мы выступаем за прямые выборы главы города. Если такая возможность вернется, мы будем выдвигать кандидатов. А сейчас никаких предложений от нас не будет»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Михаил Парамонов.