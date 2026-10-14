КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР не будут предлагать кандидата на пост мэра Ярославля
14.10.2026, 11:12
КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР не будут предлагать своих кандидатов на пост мэра Ярославля. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в региональных отделениях партий.
Как сообщил «Ъ-Ярославль» первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов, партия не поддерживает новую схему избрания мэра, когда кандидатов муниципалитету Ярославля предлагает губернатор.
«Мы провели бюро обкома, на котором подтвердили нашу позицию, что мы выступаем за прямые выборы главы города. Если такая возможность вернется, мы будем выдвигать кандидатов. А сейчас никаких предложений от нас не будет»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Михаил Парамонов.
Не предложит кандидата от партии и региональное отделение «Новых людей», рассказала «Ъ-Ярославль» его глава Анна Скрозникова, не пояснив причины решения. Аналогичный ответ дал координатор реготделения ЛДПР Евгений Смрнов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что не участвовать в выборах мэра решило и ярославское отделение «Справедливой России».
14 октября заканчивается прием предложений о кандидатурах на должность главы областного центра. На утро о планах выдвинуть кандидатов заявили «Единая Россия» (глава Ярославского района Алексей Михайлов) и Общественная палата Ярославской области (председатель объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев). Правом выдвижения обладают политические партии, представленные в облдуме и ГД РФ, а также ряд общественных организаций.